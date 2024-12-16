新华社北京12月15日电（记者戴小河）国家能源局15日发布数据显示，截至2024年底，我国风电装机约5.1亿千瓦、光伏装机约8.4亿千瓦，利用率保持在95%以上。

我国新能源发展速度快，年均保持两位数的增长率。2013年以来，风电装机增长6倍，年均增长约20%；光伏装机增长180多倍，年均增长约60%。年度新增装机全球占比均在40%以上，为全球绿色发展持续提供动力。

近年来，在装机规模不断扩大的同时，我国新能源保持高比例消纳的良好态势。风电、光伏发电利用率平均保持在95%以上，处于世界一流水平，发电量不断增加，占比稳步提高。

2023年全国风电平均利用率97.3%、光伏平均利用率98%，风电和太阳能发电量1.43万亿千瓦时，超过2023年我国城乡居民生活用电量（1.35万亿千瓦时），约占全社会用电量的15.8%，高于全球平均水平。

2024年1月至7月，全国风电平均利用率96.3%、光伏平均利用率97.1%，风电和太阳能发电量达到10549亿千瓦时，约占全部发电量的20%，超过同期第三产业用电量（10396亿千瓦时）和城乡居民生活用电量（8482亿千瓦时），能源“含绿量”显著提升。

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