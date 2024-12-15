在韩国国会通过对总统尹锡悦的弹劾后，韩国最大在野党15日表示，不考虑弹劾代行总统职权的国务总理韩德洙。韩国媒体则报道，韩政府经济团队已转入“危机管理”模式。

韩国最大在野党：不弹劾韩德洙

韩国最大在野党共同民主党党首李在明15日在记者会上说，目前不考虑弹劾代行总统职权的国务总理韩德洙。

李在明在回答记者提问时表示，他已与韩德洙通电话，希望其以中立立场进行国政运营。

据韩联社报道，受戒严风波影响，韩德洙及内阁多名要员被指参与“内乱”，韩国警察厅下属国家调查本部特别调查团日前已向韩德洙和国家情报院院长赵太庸等11人提出就紧急戒严风波接受调查的要求。

韩政府经济团队转入“危机管理”模式

韩国媒体14日报道，在国会通过对总统尹锡悦的弹劾后，韩政府经济团队转入“危机管理”模式，将从15日起每日召开紧急会议，商讨经济相关问题和对策。

韩国企划财政部发言人14日说，副总理兼企划财政部长官崔相穆将从15日起每日与经济相关部门负责人举行紧急会议。首场紧急会议定于当地时间15日15时举行。

这场会议结束后，崔相穆将主持宏观经济和金融问题紧急会议，参会者包括韩国央行行长、金融委员会委员长和金融监督院院长。按韩国媒体说法，参会官员将评估金融和外汇市场变动，商讨应对方案。

韩国戒严风波扰动市场，该国股市出现震荡，韩元对美元汇率一度跌至两年来最低点。虽然韩国主权信用评级暂未下调，但一些国际信用评级机构警告，如果该国政治危机持续，经济下行风险将增加。

崔相穆本月早些时候说，政府经济团队将在必要时“调动所有可用资源，迅速采取大胆措施”，防止政治乱局引发金融和外汇市场“过度波动”。他表示，韩国政府在任何情况下都将全力维持本国主权信用评级。

韩国媒体14日援引专家的话报道，尹锡悦遭国会弹劾一定程度上减轻了政治上的不确定性，预计有助于稳定市场。

韩德洙与拜登就韩美同盟通电话

代行总统职权的韩国国务总理韩德洙15日与美国总统拜登通电话，强调将维持和发展韩美同盟。

据韩联社报道，韩德洙15日在与拜登通电话时表示，今后所有国政运营都将切实按照宪法和法律展开，韩国将毫无差池地执行外交和安保政策，毫不动摇地维持和发展韩美同盟。拜登在通话中表示，美方将与韩方共同努力，发展和加强美韩同盟及美日韩合作。

此外，正在约旦南部城市亚喀巴参加叙利亚问题阿拉伯部长级联络委员会会议的美国国务卿布林肯14日在记者会上表示，美国政府已做好准备与韩德洙领导的韩国政府合作，坚定致力于维护美韩同盟的牢固性。

韩国国会当地时间14日下午表决并通过了针对总统尹锡悦的第二次弹劾动议案。国务总理韩德洙作为第一顺位代行总统职权。韩德洙当晚发表对国民谈话，表示将依据宪法和法律竭尽全力稳定国政。

韩国近期局势发展时间线

韩国国会14日下午就针对总统尹锡悦的第二次弹劾动议案进行表决，以204票赞成通过了该项动议案。以下是近期韩国局势发展重要节点的时间线：

——12月3日，尹锡悦当晚在首尔龙山总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令，表示此举是为了铲除“从北势力”，维护“自由宪政秩序”。

——12月4日，韩国国会当天凌晨召开会议，通过要求解除戒严令的决议案。出席会议的190名议员全部投了赞成票，超过国会议员席位半数，决议案获得通过。共同民主党在国会召开紧急议员会议并发表决议文说，尹锡悦应立即主动辞职。

——12月6日，为调查戒严风波，韩国检方组建特别调查本部。这是韩国检方2016年组建特别调查本部调查朴槿惠政府“崔顺实干政”事件后，时隔8年再次成立特别调查本部。

——12月7日，韩国国会当天下午就尹锡悦弹劾动议案进行表决，因参加投票的议员人数不足，动议案未获通过。

——12月8日，韩国检方表示，已将尹锡悦作为嫌疑人立案调查。

——12月9日，共同民主党向国会提交“12·3尹锡悦内乱事态特检法”，调查尹锡悦宣布紧急戒严过程中是否存在违宪违法。

——12月10日，韩国国会当天在全体会议上，以191人赞成、94人反对、3人弃权的投票结果，通过了要求迅速逮捕尹锡悦等8人的决议案。

——12月12日，韩国国会表决通过调查尹锡悦等人内乱罪嫌疑的“内乱特检法”和调查总统夫人金建希的“金建希特检法”。

——12月13日，韩国在野党就针对尹锡悦的二次弹劾动议案向国会全体会议作报告。韩国国会决定于当地时间14日16时表决该动议案。

——12月14日，韩国国会当天下午就针对尹锡悦的第二次弹劾动议案进行表决，以204票赞成通过了该项动议案。（记者：陆睿、孙一然、张旌）

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