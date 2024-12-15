新华社墨西哥蒙特雷12月14日电（记者孟宜霏 吴昊）墨西哥新莱昂州经济厅代厅长埃马纽埃尔·洛日前在该州州府蒙特雷接受新华社记者采访时说，北美地区经济相互依存度高，美国当选总统特朗普威胁对墨西哥征收25%的关税不切实际，美国消费者将为美对墨加征关税埋单。

洛表示，特朗普在上一个总统任期内曾多次发表类似言论，威胁对所有来自墨西哥的进口商品加征关税。虽然未付诸行动，但因此造成墨美关系紧张，为双边经贸往来增添不确定性。

洛指出，美国对来自墨西哥的商品征收25%的关税不切实际。新莱昂州是墨西哥重要工业中心之一，美国消费的家电产品中大约有一半产自该州。美国若对墨加征关税，不仅将严重损害墨西哥汽车产业等关键制造业，还将扰乱北美地区供应链稳定。美国消费者将不得不为上涨的关税成本埋单。

特朗普此前在社交媒体发文说，自他明年1月上任首日起，美国将对从墨西哥和加拿大进口的所有产品征收25%的关税。他称，除非两国采取行动打击毒品并阻止移民非法穿越美墨、美加边境线，否则这一关税不会取消。

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