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中国援圭医疗队深入圭亚那偏远地区开展义诊

2024年12月15日13:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢12月14日电 （记者陈一鸣、宋亦然）乔治敦消息：当地时间12月14日，应圭亚那长溪健康中心邀请，第20期中国（江苏）援圭亚那医疗队全体队员来到圭亚那偏远的林登高速社区开展义诊。

林登高速社区位于圭亚那德梅拉拉-马海卡地区，由林登高速公路沿线的多个村落组成，约有5000名居民，以当地原住民为主。地处交通不便的热带雨林深处，当地经济社会发展受到极大限制，许多居民甚至负担不起往返医疗点的车费。社区主要医疗机构长溪健康中心仅有4名医护人员，医疗资源十分匮乏。

中国医疗队队员们克服雨季道路泥泞、医疗条件有限、语言不通等多种不利因素，为当地居民提供了普外科、眼科、儿科、妇产科、肾内科、疼痛科、中医科等多个专业的医疗检查、健康咨询和疾病预防宣教服务，尤其中医针灸这一中国传统医学治疗手段，令当地居民啧啧称奇。

第20期中国（江苏）援圭亚那医疗队在圭偏远的林登高速社区开展义诊。中国援圭医疗队供图

第20期中国（江苏）援圭亚那医疗队在圭偏远的林登高速社区开展义诊。中国援圭医疗队供图

义诊活动持续约3个小时。来自雅罗卡布拉村的莫娜女士受颈椎疼痛困扰多年，但由于村落地处偏远，一直无法前往诊所接受正规治疗，病情持续加重。在接受医疗队队员季炜鹏的针灸和拔罐治疗后，疼痛得到明显缓解。

义诊结束后，第20期中国（江苏）援圭亚那医疗队队长、麻醉及疼痛管理科主任医师杜伯祥代表医疗队向长溪健康中心捐赠了血压计、体温枪等医疗物资。杜伯祥表示，中国医疗队将一如既往地竭尽全力缓解圭亚那偏远地区民众就医难的问题，并改善他们的健康状况。

长溪健康中心常驻医师埃尔伯对中国医疗队深入社区的义诊活动表示感激：“感谢中国医疗队来到这里，与我们一起服务当地居民，所有人都衷心感恩他们的无私奉献和辛勤付出。”

第20期中国（江苏）援圭亚那医疗队在圭偏远的林登高速社区开展义诊后，与部分当地居民合影。 中国援圭医疗队供图

第20期中国（江苏）援圭亚那医疗队在圭偏远的林登高速社区开展义诊后，与部分当地居民合影。 中国援圭医疗队供图

第20期中国（江苏）援圭亚那医疗队在今年10月初来到圭亚那开展工作。截至目前，江苏省已先后派出20批295人的医疗专家组援助圭亚那。

(责编：曹欣悦、张悦)

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