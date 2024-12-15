人民网里约热内卢12月13日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月13日，2024视听中国·南美湖北传媒周巴西里约热内卢推介活动在里约天主教大学孔子学院举办。中国驻里约热内卢总领事田敏，湖北省委宣传部副部长、湖北省广播电视局局长张世华，里约州议员丹尼尔·利布雷隆，里约天主教大学创新协调合作中心主任古斯塔夫·霍比切斯出席活动并致辞。

田敏介绍了习近平主席出席二十国集团里约峰会并对巴西进行国事访问的重大意义和丰硕成果。她表示，2024视听中国·南美湖北传媒周巴西里约热内卢推介活动既是庆祝中巴建交50周年系列文化活动的延续，也是举办2026年中巴文化年的前奏，将对推动两国文化交流互鉴、促进民心相通发挥重要作用。中国驻里约总领馆将充分发挥桥梁纽带作用，为中巴文化交流合作提供大力支持。

中国驻里约热内卢总领事田敏致辞。冯博摄

湖北省委宣传部副部长、湖北省广播电视局局长张世华致欢迎辞。冯博摄

里约州议员丹尼尔·利布雷隆致辞。冯博摄

里约天主教大学创新协调合作中心主任古斯塔夫·霍比切斯致辞。冯博摄

当地时间12月13日，2024视听中国·南美湖北传媒周巴西里约热内卢推介活动在里约天主教大学孔子学院举办。中国驻里约热内卢总领馆供图

张世华表示，从“千湖之省”的湖北来到山海相连的里约，倍感亲近自然。期待借此机会，与里约文化传媒界开展务实合作，实现互利共赢。

丹尼尔·利布雷隆表示，借助此次湖北传媒周巴西里约热内卢推介活动，更好地感受到了中华文化的魅力。里约州议会设立了“里约国际关系中心”，相信该中心将为里约州与湖北省交流与合作提供服务平台。

古斯塔夫·霍比切斯表示，里约天主教大学一直致力于巴中两国间的文化对话，对双方未来在人工智能等技术创新领域和可持续发展领域的新交流新合作充满信心。

推介活动上，湖北文投与巴西华人文化交流协会、湖北长江电影集团与中巴电影展组委会、武汉广播电视台与巴西里约中国国际学校、武汉传神语联与巴西CB Media公司、武汉简视与巴西Sky Azul公司分别签署合作协议，将围绕中巴文化产业、影视推介、人文交流、视听节目译制等多个方面开展交流与合作。

活动现场还举行了荆楚优秀文艺节目表演，引得现场观众阵阵掌声。

湖北省广播影视、网络视听、新闻出版企事业单位代表，中国驻里约总领馆商务参赞敬艳辉、中国驻里约总领馆双边处领事刘叶丹、里约天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍和里约州政府关系厅副厅长吉列尔梅·皮翁蒂、中巴友好协会会长恩里克·诺布雷加、巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗、中巴电影展主办方巴西康桥博智文化传媒公司总经理陈翔广，以及巴西华人文化交流协会主席上官建峰、巴西安徽商会会长魏贵德等当地华侨华人代表和里约文化传媒界代表等120余人参加推介活动。

2024视听中国·南美湖北传媒周由国家广播电视总局和湖北省政府指导，湖北省委宣传部、湖北省广播电视局联合主办。

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