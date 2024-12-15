新华社大马士革12月15日电 据沙特阿拉比亚电视台15日报道，以色列14日对叙利亚首都大马士革附近军事目标发动35次空袭。

阿拉比亚电视台报道说，以色列袭击的目标主要是山区的一些隧道，这些隧道存有弹药、导弹等武器装备。报道还说，以色列正在寻求摧毁叙利亚的武器装备，担心这些武器装备落入“叙利亚沙姆解放武装”等组织的手中。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”网站14日发布消息称，从12月8日以来，以色列对叙利亚13个省总共发动超430次袭击。

以军此前发表声明称，连日来对叙利亚“具有战略意义的武器系统进行了重大打击”，已“严重破坏”叙防空系统。

“叙利亚沙姆解放武装”领导人阿布·穆罕默德·朱拉尼14日发表声明，批评以色列近期在叙利亚采取的军事行动。他同时说，叙利亚现阶段的首要任务是重建和稳定，而不是卷入可能导致进一步破坏的冲突。

另据叙利亚电视台14日报道说，叙利亚大马士革国际机场负责人阿尼斯·法鲁赫表示，如果各项工作顺利进行，大马士革国际机场将于12月18日恢复运营。

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