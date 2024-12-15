人民网加德满都12月15日电（记者简承渊）当地时间14日，2024“丝路光明慈爱行”系列活动在尼泊尔加德满都岩村升医生（Dr.Iwanura）纪念医院举行启动仪式。此次光明行活动，将为70名尼泊尔贫困白内障患者免费实施复明手术。

中国驻尼泊尔大使陈松表示，中尼两国在医疗卫生领域的合作日益频繁，其中一大亮点就是“丝路光明慈爱行”。中方期待同尼泊尔各部门密切配合，以中尼建交70周年为契机，在“一带一路”框架下持续开展务实合作，推动中尼卫生健康共同体建设走深走实，进一步加深两国人民之间的友谊和理解，并为丰富全球医疗资源的多样性和世界人民的健康福祉作出积极贡献。

“丝路光明慈爱行”活动成员探视部分已实施手术的当地眼疾患者。人民网记者 简承渊摄

尼泊尔阿尼哥协会第一副主席塔姆说，尼泊尔已有600多名贫困白内障患者通过“丝路光明慈爱行”项目接受手术重见光明。

从2014年开始，深圳弘法寺联合深圳潮青会，走出国门为白内障患者免费施行复明手术，开启了中国民间跨国慈善活动先河。该项跨国公益活动已为2000多名国外贫困患者成功实施复明手术。

启动仪式现场，深圳潮青会、金活医药分别向尼泊尔阿尼哥协会、尼泊尔中华寺捐赠了医疗卫生物资。

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