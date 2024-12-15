人民网加德满都12月15日电（记者简承渊）当地时间12月13日，2024南海佛教青年论坛在尼泊尔首都加德满都举行。中国驻尼泊尔大使陈松、柬埔寨宗教事务部部长蔡波仁、中国佛教协会副会长印顺、海南省宗教事务局局长王昱正等参加了论坛活动。

论坛现场。人民网记者 简承渊摄

青年论坛代表主要来自中国、尼泊尔、柬埔寨、澳大利亚、日本、韩国、越南等，涵盖佛教、道教、天主教等不同宗教及慈善、卫生等不同领域。代表们围绕本届论坛主题“沐光同行 朝华并举”，就民间交流、文化教育、社会慈善、生态环保等话题深入对话、热情交流，探讨以宗教智慧和青春力量推动构建人类命运共同体。

陈松大使致辞祝贺青年论坛召开，并寄望与会青年朋友秉持初心，不断探索适应本国国情、促进地区发展、捍卫全球和平、维系人类和谐的康庄大道。

印顺法师表示，中尼两国山水相连，千载法谊弦歌不辍，南海佛教青年论坛探讨用宗教智慧和青春力量推动构建人类命运共同体，促进中尼两国民心相通。

为响应中国驻尼使馆青年工作计划，落实中尼两国青年友好交流活动，青年论坛组委会正式筹建了南海佛教青年参访联络处，青年禅茶文化创意坊和尼泊尔青年领军者计划海南实践基地，并在本次论坛现场举行了揭牌仪式。

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