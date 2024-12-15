人民网内罗毕12月14日电（记者黄炜鑫 通讯员王军杰、梁逍悦、秦贵君）当地时间12月14日，中国赴南苏丹（瓦乌）维和部队第14次轮换交接仪式在联南苏团中国维和工兵营区内举行。

组织轮换交接仪式。王军杰摄

这标志着在接下来的一年时间里，中国第15批维和工兵、医疗分队正式开始履行使命。

签署交接物资清单。王军杰摄

他们将根据联合国授权任务安排，在海外任务区遂行补给线道路修复、医疗救助、人道主义援助等各类维和行动。

组织装备交接。张晓昆摄

在中央军委、中部战区联合指导组的具体指导下，中国第14批、第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队举行轮换交接仪式。

联合指导组参加交接仪式。张晓昆摄

交接营产营具。王军杰摄

此次轮换交接，两批维和部队除了对指挥权限、武器装备、营房营具、物资器材等10多项内容进行交接外。

详细介绍装备性能。张晓昆摄

交接枪支弹药。王军杰摄

他们还结合任务区安全形势，对营区周边环境、疾病防控经验以及下一步的施工任务等内容进行了深入交流。

交接工作流程。向成摄

交接通信设备。向成摄

中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队自去年12月部署至南苏丹任务区以来，克服天气炎热、局势动荡、蚊虫肆虐等困难，高标准完成了主补给线道路修复、机场设施修缮、板房搭建、人道主义援助等各类维和行动。

修复主补给线道路。王军杰摄

累计完成350余公里主补给线修复任务，并为瓦乌、科瓦乔克和阿维尔3个基地提供百余项小型工程支援保障任务，先后11次深入当地村落和学校开展慰问援助活动，累计捐赠人道主义援助物资53类12800余件。

遂行维和任务。王军杰摄

中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和医疗分队在1年任务期内累计接诊1500余人次，完成手术20余例。

组织医疗义诊活动。王皓宇摄

收治住院40余人次，医疗后送19人次，发放药品300余种、7000余盒（支），开展各类检查检验1200余人次。

为当地儿童义诊。王皓宇摄

两支维和分队积极开展形式多样的人道主义援助活动，受到联合国官员和当地民众的高度赞誉。

当地儿童向维和官兵表达敬意。王军杰摄

本月上旬，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队将第一梯队官兵抵达任务区后，在轮换交接中迅速熟悉任务环境，了解工作流程，第二梯队维和官兵计划于本月中旬从国内飞赴海外任务区，届时，第14批维和官兵将全部回国归建。

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