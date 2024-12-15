人民网首尔12月14日电（李帆）当地时间12月14日下午4时，韩国国会召开全体会议，就尹锡悦总统弹劾案进行第二次表决。当日下午5时，国会正式公布表决结果，弹劾动议案以压倒性票数通过。根据投票结果，300名议员参与表决，其中赞成票204票，反对票85票，弃权3票，无效票8票。

12月14日，市民团体举行集会，要求“立即弹劾尹锡悦”。人民网 李帆摄

根据韩国现行法律，弹劾案通过后，尹锡悦的总统职务将立即中止，由国务总理代行总统职务。同时，弹劾案将移交宪法法院审理，宪法法院须在180天内完成审判程序。审判结果将根据听证会和法庭审理作出裁决。

回顾2016年朴槿惠弹劾案，从受理到裁决耗时92天。考虑到韩国社会对尹锡悦“紧急戒严”事件的高度关注以及各方施加的强大压力，本次弹劾案的审理时间预计不会过长。

当地时间12月14日18时15分，韩国宪法法院已受理尹锡悦弹劾案。若参照朴槿惠弹劾案估算，宪法法院完成审理可能需要3个月左右，最快可在2025年3月中旬作出最终裁决。若裁决通过对总统的弹劾，按现行法律，须在60天内举行总统选举。按此估算，预计最快在5月中旬选出新一届韩国总统。

然而，若宪法法院的审判时间延迟至法律规定的180天期限，则最迟可能于2025年6月中旬宣布裁决结果。倘若裁决通过弹劾，预计最晚在2025年8月中旬选出新总统。这一时间安排将取决于宪法法院的审理进程及其作出裁决的时间。

目前，宪法法院因人事问题陷入“6人制”非正常运作状态，这为弹劾案的审理带来巨大争议。韩国宪法法院的9名法官中，3名由总统推荐，3名由国会推荐，3名由大法院院长推荐，并由总统最终任命。按照惯例，国会推荐的3名法官由执政党和在野党各推荐1人，另1人由双方协商后共同推荐。然而，由于多数党共同民主党坚持要推荐2人，导致原本应接替退任的前宪法法院院长及两名前法官的继任人选迟迟未定。目前宪法法院只剩下6名法官，无法按照正常“9人制”运作。

12月14日，各市民团体在韩国国会前举行大规模集会，要求“立即逮捕内乱魁首尹锡悦”。人民网 柳美铉摄

按照韩国现行《宪法法院法》的规定，审判庭需由7名以上法官出席方可进行案件审理；对于“认定法律违宪、通过弹劾、解散政党或支持宪法诉讼等案件的决定”，必须有6名以上法官的同意。因此，“6人制”是否能够完成总统弹劾案的审理和裁决，成为法律界争议的焦点。

目前，尹锡悦的最终命运仍取决于宪法法院的裁决。但面对人事缺位引发的合法性争议下，宪法法院能否顺利完成审理，尚存不确定性。预计此次弹劾案的审理过程，将对韩国宪政制度和民主政治产生深远影响。

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