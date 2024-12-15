新华社葡萄牙莱里亚12月14日电（张柯）为期两天的第二届葡萄牙国际中文教育研讨会14日在莱里亚理工学院闭幕，与会者表示将继续推动中葡教育合作与文化交流高质量发展。

研讨会由中国驻葡萄牙大使馆主办，葡5所孔子学院中外方院长、在葡中文教师等百余人参会。

中国驻葡萄牙大使赵本堂表示，国际中文教育是中国提供给世界的语言公共产品，是中国融入世界、世界了解中国的平台和载体。学习彼此的语言，使中葡两国人民能够不断跨越语言障碍和文化差异的鸿沟，理解并尊重彼此、减少误解、增进互信，推动中葡友好关系发展。

葡萄牙教育、科学与创新部学校总局代表卢尔德斯·安德里诺表示，学习外语是了解和理解文化个性与多样性的途径。葡方高度重视公立中学中文教育项目，将进一步推动其发展。

葡中部大马里尼亚市一所高中的校长塞萨里奥·席尔瓦表示，过去十年，该校有200多名学生把中文作为外语科目，对他们来说，学中文不仅是为掌握一门语言，更重要的是通过这座桥梁接触另一种文化，促进对文化多样性的理解和尊重。

据介绍，葡萄牙已有7所中学开设中文课程。

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