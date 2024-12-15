新华社北京12月14日电 综合新华社驻外记者报道：叙利亚问题阿拉伯部长级联络委员会会议14日在约旦亚喀巴举行，会后发表的声明强调支持包容和平的叙利亚政治过渡进程，为叙利亚人民提供人道主义帮助。阿拉伯联盟（阿盟）日前通过一项决议，谴责以色列在以叙军事缓冲区和邻近地区的军事行动，要求以色列撤出被占领的叙利亚领土。

约旦、沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、埃及、阿联酋、巴林、卡塔尔等国外长和阿盟秘书长出席了14日举行的叙利亚问题阿拉伯部长级联络委员会会议。会议发表的声明说，尊重叙利亚人民的意愿和选择，为其提供一切必要帮助和支持；支持包容和平的叙利亚政治过渡进程；维护叙利亚的统一、领土完整、主权、安全和稳定。

声明强调，要为叙人民提供人道主义帮助，为叙利亚难民自愿返回家园创造条件，并为此提供一切必要援助。

参加此次会议的还有土耳其、法国、英国、德国等国外长及代表，美国国务卿，欧盟外交和安全政策高级代表以及联合国叙利亚问题特使。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”网站14日发布消息称，当天上午，以色列战斗机对叙利亚军事目标进行4轮17架次空袭，目标包括科研机构、金属铸造厂、导弹仓库和空军基地，意图摧毁叙境内剩余军事资产。目前尚无人员伤亡报告。

阿盟日前通过一项决议，谴责以色列在以叙缓冲区和邻近地区的军事行动。决议说，以叙两国1974年签署的《部队脱离接触协议》仍然有效，不受叙利亚局势动荡的影响。

土耳其NTV电视台13日深夜援引土外长费丹的话报道说，土耳其驻叙利亚大使馆拟于14日重新开馆。使馆临时代办和工作人员已于13日早些时候前往叙首都大马士革，进行开馆前各项准备。

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