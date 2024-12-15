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以军总参谋长称无意干涉叙内部事务

2024年12月15日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷12月14日电（记者陈君清 王卓伦）以色列军队总参谋长哈莱维14日视察驻扎在戈兰高地的以军部队时说，以军不会干涉叙利亚内部事务。

　　哈莱维说，以色列不会干涉也无意管理叙内部事务，以军在戈兰高地的战备旨在“确保以色列公民的安全”。以军采取主动行动是防止“恐怖分子”在具有战略意义的区域站稳脚跟。

　　“叙利亚沙姆解放武装”领导人阿布·穆罕默德·朱拉尼14日发表声明，批评以色列近期在叙利亚采取的军事行动。他同时说，叙利亚现阶段的首要任务是重建和稳定，而不是卷入可能导致进一步破坏的冲突。

　　以军此前发表声明称，连日来对叙利亚“具有战略意义的武器系统进行了重大打击”，已“严重破坏”叙防空系统。此外，以军已控制戈兰高地赫尔蒙山山顶原叙政府军控制的哨所，以及位于戈兰高地东侧的军事缓冲区。

　　戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带，获称“中东水塔”。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地的大部分地区，并于1981年单方面宣布吞并戈兰高地以控区。国际社会不承认以色列对戈兰高地拥有主权。

(责编：曹欣悦、贾文婷)

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