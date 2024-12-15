12月10日，以军部队被部署在戈兰高地东侧的军事缓冲区围栏附近。以色列国防部长卡茨10日说，以色列正在现有的以叙军事缓冲区叙利亚一侧设立非军事化的“防御区”，以防止“敌对势力”向以色列靠近。新华社记者 陈君清 摄

以军总参谋长称无意干涉叙内部事务

以色列军队总参谋长哈莱维14日视察驻扎在戈兰高地的以军部队时说，以军不会干涉叙利亚内部事务。

哈莱维说，以色列不会干涉也无意管理叙内部事务，以军在戈兰高地的战备旨在“确保以色列公民的安全”。以军采取主动行动是防止“恐怖分子”在具有战略意义的区域站稳脚跟。

“叙利亚沙姆解放武装”领导人阿布·穆罕默德·朱拉尼14日发表声明，批评以色列近期在叙利亚采取的军事行动。他同时说，叙利亚现阶段的首要任务是重建和稳定，而不是卷入可能导致进一步破坏的冲突。

以军此前发表声明称，连日来对叙利亚“具有战略意义的武器系统进行了重大打击”，已“严重破坏”叙防空系统。此外，以军已控制戈兰高地赫尔蒙山山顶原叙政府军控制的哨所，以及位于戈兰高地东侧的军事缓冲区。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带，获称“中东水塔”。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地的大部分地区，并于1981年单方面宣布吞并戈兰高地以控区。国际社会不承认以色列对戈兰高地拥有主权。

这是12月12日在叙利亚大马士革市郊拍摄的以军空袭后冒出的浓烟。以色列国防军12日发表声明说，已“严重破坏”叙利亚防空系统，摧毁超过90％已被识别的地对空导弹。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄） 这是12月12日在叙利亚大马士革市郊拍摄的以军空袭后冒出的浓烟。以色列国防军12日发表声明说，已“严重破坏”叙利亚防空系统，摧毁超过90％已被识别的地对空导弹。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

伊拉克总理：必须防止外部干涉叙利亚内政

伊拉克总理苏达尼14日与法国总统马克龙通电话时表示，必须防止外部干涉叙利亚内政。

据伊拉克总理新闻办公室发表的声明，苏达尼和马克龙当天讨论了中东地区尤其是叙利亚局势。苏达尼表示，必须齐心协力支持叙利亚人民实现其愿望和重建家园。

苏达尼说，叙利亚需要通过全面的政治进程实现过渡，确保各群体权利，并维护领土完整和统一，这对地区安全与稳定至关重要。

马克龙在通话中说，法国坚定支持伊拉克维护安全稳定和打击恐怖主义，赞赏伊拉克在维护地区和平与稳定方面发挥的作用。

两国领导人还讨论了加沙地带严峻的人道主义形势，强调必须加大努力减轻巴勒斯坦人民的苦难，并重申在黎巴嫩维持停火的重要性。

这是12月12日在黎巴嫩和叙利亚边境的迈斯纳过境点一带拍摄的滞留的叙利亚民众。新华社发（马希尔·卡马尔摄）

阿盟谴责以色列在以叙缓冲区军事行动

叙利亚问题阿拉伯部长级联络委员会会议14日在约旦亚喀巴举行，会后发表的声明强调支持包容和平的叙利亚政治过渡进程，为叙利亚人民提供人道主义帮助。阿拉伯联盟（阿盟）日前通过一项决议，谴责以色列在以叙军事缓冲区和邻近地区的军事行动，要求以色列撤出被占领的叙利亚领土。

约旦、沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、埃及、阿联酋、巴林、卡塔尔等国外长和阿盟秘书长出席了14日举行的叙利亚问题阿拉伯部长级联络委员会会议。会议发表的声明说，尊重叙利亚人民的意愿和选择，为其提供一切必要帮助和支持；支持包容和平的叙利亚政治过渡进程；维护叙利亚的统一、领土完整、主权、安全和稳定。

声明强调，要为叙人民提供人道主义帮助，为叙利亚难民自愿返回家园创造条件，并为此提供一切必要援助。

参加此次会议的还有土耳其、法国、英国、德国等国外长及代表，美国国务卿，欧盟外交和安全政策高级代表以及联合国叙利亚问题特使。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”网站14日发布消息称，当天上午，以色列战斗机对叙利亚军事目标进行4轮17架次空袭，目标包括科研机构、金属铸造厂、导弹仓库和空军基地，意图摧毁叙境内剩余军事资产。目前尚无人员伤亡报告。

阿盟日前通过一项决议，谴责以色列在以叙缓冲区和邻近地区的军事行动。决议说，以叙两国1974年签署的《部队脱离接触协议》仍然有效，不受叙利亚局势动荡的影响。

土耳其NTV电视台13日深夜援引土外长费丹的话报道说，土耳其驻叙利亚大使馆拟于14日重新开馆。使馆临时代办和工作人员已于13日早些时候前往叙首都大马士革，进行开馆前各项准备。（综合新华社驻外记者报道）

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