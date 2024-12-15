新华社澳大利亚阿德莱德12月15日电（记者章建华 吕薇）大熊猫“星秋”“怡兰”当地时间15日6时02分（北京时间3时32分）搭乘专机抵达澳大利亚阿德莱德，它们将前往阿德莱德动物园，开启新一轮中澳大熊猫保护合作研究。

“星秋”“怡兰”14日从中国大熊猫保护研究中心都江堰基地出发，在成都双流国际机场搭乘专机前往澳大利亚。经过总计近11小时、8800公里的飞行，“星秋”“怡兰”顺利抵达阿德莱德。

中国驻阿德莱德总领事李东14日晚在接受新华社记者采访时说，中华文化崇尚“独乐乐不如众乐乐”，中国人民愿同澳大利亚人民分享对大熊猫的热爱。通过共同履行保护大熊猫责任，中澳人民心灵更加相通，大熊猫为两国关系发展作出了独特贡献。南澳州人民热切期待延续“熊猫情缘”，“星秋”和“怡兰”如约而至寄托着中国人民对澳大利亚人民的美好情感。

雄性大熊猫“星秋”2020年9月出生，性格活泼好动。雌性大熊猫“怡兰”2021年8月出生，性格文静优雅。按协议约定，它们将在澳大利亚生活10年。新一轮中澳大熊猫国际合作将在此前基础上继续深化双方在饲养管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣传等领域的合作。

为尽快熟悉两只大熊猫的性格、喜好，阿德莱德动物园派专人到中国大熊猫保护研究中心都江堰基地参与两只大熊猫的饲养工作，已与它们建立初步信任。为确保它们飞行期间的健康和安全，中方精心准备了新鲜竹子、竹笋、果蔬和特制窝头及饮用水，中澳双方还派出经验丰富的饲养员和兽医专家随机陪同。抵达阿德莱德动物园后，“星秋”“怡兰”即进行隔离检疫。

阿德莱德动物园是澳大利亚第二古老的动物园。2009年，中澳启动大熊猫保护研究合作，“网网”和“福妮”到阿德莱德动物园安家落户，成为南半球唯一一对大熊猫。“网网”和“福妮”在澳15年吸引了500多万游客和50多万学生到动物园看望。今年11月，“网网”“福妮”返回中国。

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