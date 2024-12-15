人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

大熊猫“星秋”“怡兰”抵达澳大利亚阿德莱德

2024年12月15日06:06 | 来源：新华网
小字号

新华社澳大利亚阿德莱德12月15日电（记者章建华 吕薇）大熊猫“星秋”“怡兰”当地时间15日6时02分（北京时间3时32分）搭乘专机抵达澳大利亚阿德莱德，它们将前往阿德莱德动物园，开启新一轮中澳大熊猫保护合作研究。

“星秋”“怡兰”14日从中国大熊猫保护研究中心都江堰基地出发，在成都双流国际机场搭乘专机前往澳大利亚。经过总计近11小时、8800公里的飞行，“星秋”“怡兰”顺利抵达阿德莱德。

中国驻阿德莱德总领事李东14日晚在接受新华社记者采访时说，中华文化崇尚“独乐乐不如众乐乐”，中国人民愿同澳大利亚人民分享对大熊猫的热爱。通过共同履行保护大熊猫责任，中澳人民心灵更加相通，大熊猫为两国关系发展作出了独特贡献。南澳州人民热切期待延续“熊猫情缘”，“星秋”和“怡兰”如约而至寄托着中国人民对澳大利亚人民的美好情感。

雄性大熊猫“星秋”2020年9月出生，性格活泼好动。雌性大熊猫“怡兰”2021年8月出生，性格文静优雅。按协议约定，它们将在澳大利亚生活10年。新一轮中澳大熊猫国际合作将在此前基础上继续深化双方在饲养管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣传等领域的合作。

为尽快熟悉两只大熊猫的性格、喜好，阿德莱德动物园派专人到中国大熊猫保护研究中心都江堰基地参与两只大熊猫的饲养工作，已与它们建立初步信任。为确保它们飞行期间的健康和安全，中方精心准备了新鲜竹子、竹笋、果蔬和特制窝头及饮用水，中澳双方还派出经验丰富的饲养员和兽医专家随机陪同。抵达阿德莱德动物园后，“星秋”“怡兰”即进行隔离检疫。

阿德莱德动物园是澳大利亚第二古老的动物园。2009年，中澳启动大熊猫保护研究合作，“网网”和“福妮”到阿德莱德动物园安家落户，成为南半球唯一一对大熊猫。“网网”和“福妮”在澳15年吸引了500多万游客和50多万学生到动物园看望。今年11月，“网网”“福妮”返回中国。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部