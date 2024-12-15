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中法战略对话在北京举行

2024年12月15日00:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月14日电　中共中央政治局委员、中央外办主任王毅14日在京同法国总统外事顾问博纳举行第二十六次中法战略对话。

　　王毅说，习近平主席和马克龙总统密切互动，为中法、中欧关系发展把航定向。明年是中法关系新一个“甲子”的开局之年。中方愿同法方一道，秉持独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的“中法精神”，使中法关系始终成为引领中欧关系发展、促进世界和平稳定的进步力量。一是以两国元首共识为指引，打造双边关系更多积极议程。二是扎实推进务实合作，用好双方传统优势，开辟新质生产力合作新前景。三是延续中法文化旅游年积极效应，便利两国人员往来。四是共同维护多边主义。

　　博纳表示，法方珍视法中传统友谊和两国元首互信，将恪守一个中国政策，同中方密切高层往来，办好机制对话。希同中方制定富有雄心的目标，拓展各领域强有力、创新性合作。法国反对阵营对抗，将坚持独立自主的外交传统。

　　双方表示将密切多边协调，将加强气候变化、生物多样性、可持续发展、减贫等合作。

　　双方谈及中欧经贸问题。王毅强调，希望欧方秉持建设性态度，通过持续对话，找到双方都能接受的解决办法。博纳表示，法方不赞成打贸易战，支持欧中互利共赢。

　　双方还就乌克兰危机、伊朗核问题、中东局势等交换了看法。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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