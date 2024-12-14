新华社德黑兰12月14日电（记者陈霄 沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社14日报道，伊朗原子能组织主席伊斯拉米当天说，伊朗日前与国际原子能机构达成协议，允许其增加视察次数。

伊斯拉米14日在参观伊朗核成就展时说，伊朗与国际原子能机构最近就有关监测问题达成协议，伊方在国际原子能机构框架内开展工作，该机构对伊朗核活动进行监督。他说，规模变化会改变监测水平。伊朗核能力提升，也要相应增加视察次数。

伊斯拉米说，伊朗与国际原子能机构2023年发表声明说，双方关系始终在《不扩散核武器条约》框架内。截至今日，国际原子能机构始终可以在《不扩散核武器条约》框架内自行进行监测，我们没有设置任何障碍，今后也不会这样做。我们在框架内行事，原子能机构也按规则行事。

11月21日，国际原子能机构理事会审议伊朗核问题，德国、法国、英国和美国共同推动通过对伊朗施压新决议。22日，伊朗外交部和伊朗原子能组织发表共同声明说，该决议是部分西方国家为了实现其非法目的的借口，伊朗将采取措施作为回应，但伊朗与国际原子能机构的合作将一如既往。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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