新华社首尔12月14日电（记者陆爱华 姬新龙）韩国国会14日下午对总统尹锡悦第二次弹劾动议案进行表决，以204票赞成通过该项动议案。代行总统职权的韩国国务总理韩德洙当晚发表对国民谈话，表示将依据宪法和法律尽全力稳定国政。

据韩国媒体报道，韩国国会当天的表决结果显示，300名议员全员参加投票，其中204票赞成、85票反对、3票弃权、8票无效。赞成票数超过了国会议员总人数的三分之二，即通过弹劾动议案所需票数。尹锡悦成为韩国宪政史上继卢武铉、朴槿惠之后第三位遭国会弹劾的总统。

随后，韩国国会将弹劾动议案决议送抵总统府。国务总理韩德洙作为第一顺位代行总统职权。同时，尹锡悦发表电视讲话，回应称“绝不放弃”，要“努力到最后一刻”。

韩德洙当晚在首尔政府大楼召开临时国务会议，讨论经济、安保、社会等领域面临的问题以及职权代行体制下的国政运营方向。会后发表对国民谈话，表示将依据宪法和法律竭尽全力稳定国政。

据韩联社报道，受戒严风波影响，韩德洙及内阁多名要员被指参与“内乱”，韩国警察厅下属国家调查本部特别调查团日前已向韩德洙和国家情报院院长赵太庸等11人提出就紧急戒严风波接受调查的要求。

另据韩国媒体报道，国会14日也已向宪法法院提交关于总统弹劾案的决议。宪法法院将于16日上午就总统弹劾案举行会议。宪法法院代理院长文炯培表示，将迅速、公正地审理总统弹劾案。

韩国外交部在当天发给媒体的公告中表示，外交部长官赵兑烈等官员当晚与多国驻韩使节会面，说明总统弹劾动议案表决等情况，强调韩国外交政策基调不变，并将持续努力发展韩国与相关国家的关系。

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