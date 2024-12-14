新华社首尔12月14日电（记者陆睿 孙一然）韩国国会14日对总统尹锡悦第二次弹劾动议案进行表决，以204票赞成通过了该项动议案。尹锡悦成为韩国宪政史上继卢武铉、朴槿惠之后第三位遭国会弹劾的总统。

随着国会通过弹劾动议案，尹锡悦的总统职权立即停止。根据韩国法律，由国务总理韩德洙作为第一顺位代行总统职权。

表决结果显示，当日300名议员全员参加投票，其中204票赞成、85票反对、3票弃权、8票无效。赞成票超过了通过弹劾动议案所需票数，即赞成者超过国会议员总人数的三分之二。

韩国国会7日首次就弹劾尹锡悦动议案进行投票表决，因参加投票的议员人数不足，该动议案未获通过。

尹锡悦3日晚发布紧急戒严令，又于4日凌晨宣布解除戒严令，激起舆论谴责和民众声讨，其支持率一度跌至就职以来的最低值11%。连日来，韩国各地出现大规模集会，要求弹劾尹锡悦。

弹劾动议案在国会通过后，将提交宪法法院审理，审理过程不超过180天。如果宪法法院裁决通过，尹锡悦将被立刻罢免总统职权，韩国需在60天内举行新一届总统选举；如果裁决不通过，尹锡悦将恢复总统职权。

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