人民网里约热内卢12月11日电 （记者陈一鸣、陈海琪）圣保罗消息：当地时间12月11日，由国家广播电视总局和湖北省政府指导，湖北省委宣传部、湖北省广播电视局联合主办的2024视听中国·南美湖北传媒周开幕式在巴西圣保罗举行。中国驻巴西圣保罗总领事馆副总领事田玉震，湖北省委宣传部副部长、湖北省广播电视局局长张世华，巴西圣保罗州州议员迪尔修·达尔本，圣保罗州苏马雷市市长路易斯·达尔本等出席开幕式并致辞。

中国驻巴西圣保罗总领事馆副总领事田玉震在开幕式上致辞。 中国驻巴西圣保罗总领事馆供图

田玉震介绍了习近平主席不久前对巴西进行国事访问的重大意义和丰硕成果，回顾了湖北省与圣保罗州人文交往的动人故事和精彩瞬间，表示期待通过传媒周系列视听展播、文化创意展示、文艺演出、产业对接等活动，帮助两国人民真切体会到双方深厚友谊与深度合作，让两国民众越走越近、越走越亲。他表示，中国驻圣保罗总领馆愿同各界朋友们携手努力，让两国文明在友好交往中和谐共生、兼容并蓄，共同谱写中巴命运共同体的崭新篇章。

湖北省委宣传部副部长、湖北省广播电视局局长张世华在开幕式上致辞。 中国驻巴西圣保罗总领事馆供图

张世华表示，2024视听中国·南美湖北传媒周是落实中巴元首共识的具体行动，是巩固两国人民传统友谊的有益实践，是深化湖北与巴西文化交流合作的重要举措。期待在广电视听、新闻出版、文化交流等领域与巴方深化交流与合作，共同推动中巴文化交流迈上新台阶。

迪尔修·达尔本表示，圣保罗州在巴西与中国发展友好关系中扮演着重要角色，本次湖北传媒周活动让巴西文化、经贸等各界人士获得与中国优质企业对接合作的机会，为双方建立更加务实的合作关系提供了宝贵平台。

路易斯·达尔本表示，中国精彩的视听作品为巴西民众提供了宝贵的“精神食粮”，巴西民众从中国的影视作品中不仅了解到中国的发展故事，也学习到“尊重、谦和”等优秀的中华文化。

开幕式上，湖北广播电视台、中广国际有限公司分别与巴西TVT电视台签署合作协议，共同开启中国视听节目巴西展播活动。2025年年初，葡语译配版纪录片《龙舟》、电视剧《我的阿勒泰》将相继在巴西TVT电视台黄金时段播出。

湖北日报、湖北广播电视台、湖北文投、长江垄上传媒集团、武汉广播电视台、爱奇艺、武汉艺画开天分别聚焦精品创作、媒体融合、新闻出版、文化产业等作了推介，共同推进中巴视听产业协同发展。湖北文投与巴西楚商联合会就企业招商、演艺活动、旅游开发、进出口代理等业务合作现场达成合作，武汉麦塔威科技有限公司与巴西Lama公司正式签约，共同探索“AI+”服务在巴西文化和科技领域影视动画、平面设计、文创IP等场景应用合作。武汉出版集团向圣保罗州立大学孔子学院捐赠《中国减贫行动：1978-2018》等图书128册，为当地师生带来了解中国的丰富阅读资源。

活动现场还设立了“湖北传媒精品展”，共设置广播电视、新闻出版、影视动漫、视听科技、文创IP五大展区，展播展出精品影视节目、技术应用、影视衍生品、图书、非遗文创等等多样化展品1632件。

开幕式上，来自湖北省歌剧舞剧院的国家一级演员马娅琴带来歌曲《洪湖水浪打浪》、青年演奏家胡冰带来二胡《赛马》的精彩演绎，来自圣保罗州立大学孔子学院的学生表演了巴西舞蹈，并用吉他弹唱了巴西歌曲，引来现场观众阵阵掌声。

湖北日报、湖北广播电视台、湖北长江电影集团、湖北文化产业发展投资有限公司、武汉广播电视台、仙桃市广电局负责人，以及湖北省广播影视、网络视听、新闻出版行业企业代表与圣保罗州多位市长、文化传媒界知名人士共150余人参加了开幕式。

12月12日至16日，2024视听中国·南美湖北传媒周还将走进巴西里约热内卢、阿根廷布宜诺斯艾利斯等地举办系列活动。

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