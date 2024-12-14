人民网里约热内卢12月11日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月11日，巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）在里约慈善协会举行慈善捐赠活动。巴西文协主席上官建峰、中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育和里约慈善协会主席保拉·菲格雷多出席活动并致辞。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育（右）、里约慈善协会主席保拉·菲格雷多（中）、巴西华人文化交流协会主席上官建峰（左）出席捐赠活动并致辞。人民网记者 陈海琪摄

上官建峰表示，巴西文协始终秉持“回馈社会、奉献爱心”的信念。希望通过此次慈善捐赠活动，向巴西社会传递华人的温暖与关爱，也表达对中巴友好、携手共进的美好祝愿。

王尉育表示，中华民族历来具有大爱无疆、乐善好施的良好品德。希望居住在里约的华侨华人积极参与慈善活动，回馈社会，为增进中巴两国人民友谊作出贡献，推动两国关系进一步发展。

菲格雷多介绍，里约慈善协会是一家致力于社会公益事业的民间组织。她表示，非常感谢中国驻里约总领馆和巴西文协参与此次捐赠活动。此次文协捐赠了崭新的玩具、学习用品等各类物资，将为儿童慈善机构的孩子们带来巨大的喜悦。

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长齐冀、副领事王祉祎，以及巴西文协秘书长伍小曼、副会长周径刚、副监事长黄慧卿等侨胞出席了捐赠活动。

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