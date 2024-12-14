人民网斯德哥尔摩12月13日电 （记者殷淼）当地时间12月11日，中瑞创新创业交流合作论坛在斯德哥尔摩隆重举行。中国驻瑞典大使崔爱民、中国工业和信息化部火炬高技术中心代表团，以及瑞典创新创业领域的有关政府部门、科研机构、高校、企业及中方有关企业和孵化器50余家单位代表近百人参加。

中瑞创新创业交流合作论坛活动现场。中国驻瑞典大使馆供图

中瑞创新创业交流合作论坛由中国驻瑞典大使馆主办。论坛分为“瑞典创新生态及运行机制”“中国创新创业孵化系统”等主题研讨、案例分享及现场签约仪式等环节。中国驻瑞典大使馆负责科技事务的参赞崔玉亭主持了论坛活动及“中国创新创业孵化系统”等主题研讨。

中国驻瑞典大使崔爱民应邀出席论坛并致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民致辞时介绍了中国全面深化改革开放、加快形成新质生产力、推动高质量发展和产业绿色转型、深化科技体制改革等情况。崔爱民表示，中瑞两国创新产业与科技企业优势互补性强，合作基础扎实，近年来结出丰硕成果，中国已成为瑞典第四大科研合作伙伴，未来双方在绿色发展、生命健康、创新产业等领域有着广阔的合作空间，希望双方通过深化合作，造福两国和两国人民，推动人类社会可持续发展。

与会嘉宾交流中瑞创新合作及经验。中国驻瑞典大使馆供图

与会代表积极交流，分享了中瑞创新体系建设和创新创业的良好经验及成功合作案例，表示希望进一步加强研发合作、产业对接和人员交流，推动两国可持续发展，达成更多务实成果。

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