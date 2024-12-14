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中日技术合作研讨会暨纪念三江平原合作开发40周年交流会成功在新潟市举办

2024年12月14日10:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京12月13日电 （记者朱玥颖）12月12日，中国驻新潟总领馆联合中国驻日本大使馆举办中日技术合作研讨会暨纪念三江平原合作开发40周年交流会。

中日技术合作研讨会暨纪念三江平原合作开发40周年交流会。中国驻新潟总领馆供图

中日技术合作研讨会暨纪念三江平原合作开发40周年交流会。中国驻新潟总领馆供图

冯淳副总领事代崔为磊总领事致辞表示，总领馆愿携手领区各界，传承合作开发三江平原优良传统，促进对华友好交往与务实合作，助力中日关系改善发展。中国驻日本大使馆祝学华公参致辞表示，科技交流合作是中日关系重要组成部分，期待双方积极探索新合作点，更好造福两国人民。

新潟县副知事铃木康之、新潟市副市长野岛晶子、日本国际协力机构东中亚部部长广泽正行等致辞表示，希望双方专家建言献策，发掘两国科技合作潜能，助力地方振兴发展。

中日技术合作研讨会暨纪念三江平原合作开发40周年交流会。中国驻新潟总领馆供图

中日技术合作研讨会暨纪念三江平原合作开发40周年交流会。中国驻新潟总领馆供图

日本科学技术振兴机构名誉理事长冲村宪树等两国各界人士出席，重点交流研讨医疗康养、防灾减灾等领域合作。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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