人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

98年历史书写日内瓦马术传奇

2024年12月14日09:41 | 来源：新华网
小字号

新华社日内瓦12月13日电 题：98年历史书写日内瓦马术传奇

新华社记者单磊

2024年日内瓦国际马术节本月11日到15日在日内瓦国际会展中心举行。从1926年首次举办至今，该赛事已走过98个年头。即将迎来百年庆典的马术节已经越来越融入瑞士人的生活，成为日内瓦地区节日期间的一项传统赛事。

早期的马术节并不是每年都举办，因此今年是其第63届。马术节的重头戏是两个世界级水平的场地障碍赛，分别是IJRC（国际障碍赛骑师俱乐部）十强赛和劳力士大奖赛。十强赛是邀请每年11月时世界排名前10的选手参赛，大奖赛则是劳力士大满贯赛中的一站。另外，马术节还设立室内越野赛、马车赛和团体赛等项目。

日内瓦十强赛是国际马术联合会承认的五星级障碍赛，代表世界最高等级。劳力士大满贯则共有四大赛事，分别是荷兰马术大师赛、亚琛世界马术节、CSIO云杉草地大师赛和日内瓦马术节。两大世界顶级赛事合并在一起举行，也将马术节的规格提升到极高的位置。

然而对于主办者来说，比赛等级并不是他们最关注的。马术节总经理索菲·莫莉说：“比赛水平的确很高，不过我要说这是一个非常特别的比赛。这不仅仅是体育比赛，更是一个鼓励公众参与的活动，就像一个大派对。我们想打造一个特殊的气氛，无论是马术迷还是普通大众都会喜欢的环境。”

比赛场地的设计证明了莫莉的说法。看台上有一片区域摆放了大大小小的餐桌，足有上百个，观众可以一边在桌边品尝美食，一边观看比赛。赛场外有巨大的公共活动区域，观众可以购物、餐饮、喂马、骑车和观看各种与马术有关的表演。骑手的热身区就在公共活动区域里，观众随时可以观看热身的马匹和骑手。

12日这天，会展中心还迎来了400名日内瓦周边的小学生。莫莉介绍说，每年他们都会邀请当地的小学生免费来体验马术节。小朋友们排着队来抚摸一下小马，从马师那里领一些草料来喂马，到了中午全都来到VIP区域，吃着自己带来的午饭。他们也许看不懂障碍赛，但可以体会到与马互动的快乐。

“今天是小朋友活动的第一天，我们邀请了400名学生。日内瓦人喜欢马，我们这里也有很多农场养马。小朋友们可以体验各种与赛马有关的活动，这是属于他们的特殊的一天，”莫莉说。

每年的日内瓦国际马术节都在12月中旬举行，临近圣诞节和元旦假期，因此赛场里的各种障碍都装扮出圣诞节的气氛。赛场外也有很多和圣诞节有关的食品和活动，让人们更多体会到节日的快乐。本周末的两天，分别是十强赛和大奖赛的决赛，人们在欣赏世界顶级骑手的精彩比赛之余，还能够与家人一起品尝美食，尝试马术，观看表演。

“对观众来说，他们喜欢一边观看比赛，一边品尝美食。对于骑手来说，无论是奖金还是气氛，都吸引他们参赛。在这样的气氛下比赛，任何一名选手都会喜欢。”莫莉说。

2026年将迎来马术节的百年庆典。莫莉介绍说，他们已经开始为两年后的盛典做准备。“我们将有一个特别的活动，除了常规赛事和活动外，也欢迎更多的人来体验日内瓦马术节的传奇和精彩。”

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部