新华社日内瓦12月13日电 题：98年历史书写日内瓦马术传奇

新华社记者单磊

2024年日内瓦国际马术节本月11日到15日在日内瓦国际会展中心举行。从1926年首次举办至今，该赛事已走过98个年头。即将迎来百年庆典的马术节已经越来越融入瑞士人的生活，成为日内瓦地区节日期间的一项传统赛事。

早期的马术节并不是每年都举办，因此今年是其第63届。马术节的重头戏是两个世界级水平的场地障碍赛，分别是IJRC（国际障碍赛骑师俱乐部）十强赛和劳力士大奖赛。十强赛是邀请每年11月时世界排名前10的选手参赛，大奖赛则是劳力士大满贯赛中的一站。另外，马术节还设立室内越野赛、马车赛和团体赛等项目。

日内瓦十强赛是国际马术联合会承认的五星级障碍赛，代表世界最高等级。劳力士大满贯则共有四大赛事，分别是荷兰马术大师赛、亚琛世界马术节、CSIO云杉草地大师赛和日内瓦马术节。两大世界顶级赛事合并在一起举行，也将马术节的规格提升到极高的位置。

然而对于主办者来说，比赛等级并不是他们最关注的。马术节总经理索菲·莫莉说：“比赛水平的确很高，不过我要说这是一个非常特别的比赛。这不仅仅是体育比赛，更是一个鼓励公众参与的活动，就像一个大派对。我们想打造一个特殊的气氛，无论是马术迷还是普通大众都会喜欢的环境。”

比赛场地的设计证明了莫莉的说法。看台上有一片区域摆放了大大小小的餐桌，足有上百个，观众可以一边在桌边品尝美食，一边观看比赛。赛场外有巨大的公共活动区域，观众可以购物、餐饮、喂马、骑车和观看各种与马术有关的表演。骑手的热身区就在公共活动区域里，观众随时可以观看热身的马匹和骑手。

12日这天，会展中心还迎来了400名日内瓦周边的小学生。莫莉介绍说，每年他们都会邀请当地的小学生免费来体验马术节。小朋友们排着队来抚摸一下小马，从马师那里领一些草料来喂马，到了中午全都来到VIP区域，吃着自己带来的午饭。他们也许看不懂障碍赛，但可以体会到与马互动的快乐。

“今天是小朋友活动的第一天，我们邀请了400名学生。日内瓦人喜欢马，我们这里也有很多农场养马。小朋友们可以体验各种与赛马有关的活动，这是属于他们的特殊的一天，”莫莉说。

每年的日内瓦国际马术节都在12月中旬举行，临近圣诞节和元旦假期，因此赛场里的各种障碍都装扮出圣诞节的气氛。赛场外也有很多和圣诞节有关的食品和活动，让人们更多体会到节日的快乐。本周末的两天，分别是十强赛和大奖赛的决赛，人们在欣赏世界顶级骑手的精彩比赛之余，还能够与家人一起品尝美食，尝试马术，观看表演。

“对观众来说，他们喜欢一边观看比赛，一边品尝美食。对于骑手来说，无论是奖金还是气氛，都吸引他们参赛。在这样的气氛下比赛，任何一名选手都会喜欢。”莫莉说。

2026年将迎来马术节的百年庆典。莫莉介绍说，他们已经开始为两年后的盛典做准备。“我们将有一个特别的活动，除了常规赛事和活动外，也欢迎更多的人来体验日内瓦马术节的传奇和精彩。”

(责编：苏缨翔、张悦)