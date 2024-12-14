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“媒体青年说友谊”影视合作分享会在越南河内举办

2024年12月14日09:40 | 来源：新华网
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新华网河内12月13日电（记者胡佳丽）“媒体青年说友谊”影视合作分享会日前在越南首都河内举行，来自中越媒体和高校的青年从各自角度讲述自己参与新时代中越友谊的故事与感悟。

分享会上，广西广播电视台与越南数字电视台的代表以互动座谈的形式，讲述越南的“电视中国剧场”栏目推动中国电视剧在越南播出且广受好评的历程。

由广西广播电视台与越南数字电视台合办的“电视中国剧场”栏目自2018年开播以来，播出由两台联合译制的《山海情》《大山的女儿》《苗寨八年》《四时六堡》等大量中国精品电视剧、纪录片，极大促进了中越文化交流民心相通。

除了看剧知中国，不少越南青年还通过互联网主动了解中国。曾在广西留学多年的越南大南大学中文系青年教师杨清勇、参与《中国-东盟青年主播创造营》摄制的越南网络达人黄国忠、中国青年编导曾余榕，与现场观众分享在学习采访、拍摄过程中中越两国在教育、经贸、文旅等多个领域的深入合作。

在寄语环节，越南之声广播电台副台长吴明显高度评价中国影视剧传递美好价值的重要功能，希望通过中越媒体间深入、广泛的交流合作，促进两国民心相通。

中国国家广播电视总局副局长杨国瑞积极评价中越青年为促进友谊所做的贡献，提出双方应开展常态化青年人员交流，通过策划组织青年主播创造营、短视频大赛、影视歌会等丰富多彩的活动，加强双方青年人思想交流，增进互学互鉴。

中国驻越南大使馆参赞周文向中越青年提出殷切希望“以此次交流会为契机，种下友谊的种子，让它在今后的日子里生根发芽，茁壮成长为参天大树，庇荫中越两国友好关系的长远发展。”

本次活动由中国广西壮族自治区广播电视局、广西广播电视台、越南数字电视台主办。中国国家广播电视总局、越南之声广播电台、中国驻越南大使馆及两国媒体主管部门、两国主流媒体和越南青年代表共130人出席活动。

(责编：苏缨翔、张悦)

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