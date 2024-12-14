新华社柏林/巴黎12月13日电 题：法德陷入政治困局为哪般

新华社记者李超 乔本孝 邰思聪

近一段时间，作为欧盟核心支柱的法德两国深陷政治困局，出现执政党支持率低迷、总理遭到弹劾、执政联盟破裂等一系列动荡。分析人士指出，欧盟“双引擎”运转不畅，或将削弱欧洲的国际影响力和应对未来挑战的能力。

陷入政治困局

在今年夏天举行的欧洲议会选举中，法国总统马克龙领导的复兴党得票率远低于极右翼的国民联盟。陷入“信任危机”的马克龙随后解散国民议会（议会下院），提前举行选举。结果，属于中间派的执政党联盟失去相对多数地位，与左翼、极右翼形成旗鼓相当的三大阵营。国民议会失去清晰的多数派，法国政局变得混沌。三大阵营之外的右翼人士巴尼耶于9月5日被马克龙任命为总理，尽管得到中间派和右翼议员支持，但其执政基础并不稳固。

由于明年的社保预算案缺乏足够的议员支持，巴尼耶于本月2日动用宪法相关机制，试图不经国民议会投票而通过预算案，国民议会中的左翼和极右翼议员随后对巴尼耶政府发起弹劾。国民议会4日投票表决通过对政府的不信任动议，巴尼耶5日代表政府向马克龙递交辞呈，马克龙同日批准其辞职请求。这是1962年以来法国政府首次被议会推翻，巴尼耶政府也由此成为法兰西第五共和国在任时间最短的政府。

欧洲第一大经济体德国同样陷入政治困局。2021年秋季德国联邦议院（议会下院）选举后，社民党、自由民主党、绿党组成执政联盟。近期，该联盟内部在财税政策等方面出现严重分歧。11月6日，德国总理朔尔茨解除自民党主席林德纳的财政部长职务，自民党当天宣布退出执政联盟，朔尔茨政府成为“少数政府”。

德国联邦议院将于本月16日对朔尔茨进行信任投票。由于社民党与绿党合计议席不满半数，如无意外，朔尔茨将无法通过信任投票。届时，朔尔茨将建议总统解散联邦议院，新一届联邦议院选举预计将提前至明年2月23日举行。

深层矛盾长期积累

分析人士指出，法德两国出现政治动荡是深层矛盾长期积累、集中爆发的结果。

就法国而言，传统政党始终无法为近年来接连发生的社会、经济、安全危机找到“解药”，非传统政治力量抓住民众失望心理趁势崛起，导致法国政坛日益碎片化。这一趋势集中体现在今年提前举行的国民议会选举中。执政党联盟虽然与左翼联盟联手阻止极右翼的国民联盟成为国民议会第一大党，但连选前的相对多数优势都未能保住，反而面临反对派的更大掣肘。

就德国而言，2021年的联邦议院选举打破了以往由一个大党和一个小党组成联合政府的格局，在联邦层面首次出现三个政党联合执政。分析人士指出，三个政党从一开始便在经济和财政方面理念不合。自民党强调财政收支平衡，要求严格遵守“债务刹车”制度；社民党和绿党则主张扩大政府债务规模，借助政府债务工具应对气候变化、发展住房设施等。三党在执政过程中难以就能源危机、财政改革等议题达成一致，分歧逐渐公开化。近期，面对德国经济衰退和未来巨额财政缺口，三党的长期矛盾最终爆发，导致联盟破裂。

不确定性引发担忧

法德“双引擎”陷入政治困境引发观察人士对欧盟政策稳定性的担忧。德国外交关系协会主任托马斯·克莱内-布罗克霍夫认为，德国政治困局势必会影响欧盟外交政策，比如援助乌克兰议题已成为德国政党博弈的筹码。

据报道，马克龙将于13日任命新总理。依照法国宪法，国民议会因解散而提前选举后一年之内，总统不得再次将其解散，因此国民议会当前的“三足鼎立”局面将至少持续到明年夏天，新总理仍然随时可能遭到弹劾。

同济大学德国研究中心副主任伍慧萍认为，德国和法国都面临内政危机，加之两国间存在诸多分歧，导致目前“德法轴心”在欧洲层面严重缺乏领导力。西班牙《国家报》网站发表文章称，政治危机削弱了欧洲在世界范围内的影响力，也削弱了欧洲人应对未来挑战的能力，“没有强大的德国和法国，就不会有强大的欧洲”。

(责编：苏缨翔、张悦)