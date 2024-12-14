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综述丨聚焦“同球共济” 共创美好未来——来自“2024从都国际论坛”的声音

2024年12月14日09:36 | 来源：新华网
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新华社马德里12月13日电 综述｜聚焦“同球共济” 共创美好未来——来自“2024从都国际论坛”的声音

新华社记者

“2024从都国际论坛”11日至12日在西班牙首都马德里举行，吸引了40多位外国前政要、国际组织前负责人以及90余位中外知名专家学者、工商界人士参加。与会嘉宾普遍认为，各国应不断凝聚共识，打造全球伙伴关系，通过团结协作共同把握机遇、应对挑战，不断推动构建人类命运共同体，为开创更美好的未来汇聚力量。

“从都国际论坛”创办于2014年，至今已在中国广州举办八届。2024年是论坛首次在国外举办。本届论坛主题为“共同行动 共创未来”，举办了大会讨论、平行论坛等十多场重要活动。与会嘉宾围绕“全球战略稳定”“发展筹资——全面落实可持续发展目标”“促进全球合作，构建人类命运共同体”等话题进行深入探讨。

西班牙外交部国务秘书迭戈·马丁内斯·贝利奥说，“从都国际论坛”自举办以来，一直是深化各国包容性对话、应对全球重大挑战的重要平台。

世界领袖联盟主席、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克在论坛开幕式致辞中表示，“从都国际论坛”已经成为建立互信、促进相互理解的平台。“通过开放、包容和真诚的交流，我们加强国际合作，共同应对挑战。”

韩国前总理韩升洙说，二战结束后，多边主义为各国合作、贸易和繁荣提供了框架，促进了世界和平，并推动全球经济达到前所未有的高度，但如今多边主义体系正承受空前压力。

秘鲁前总统弗朗西斯科·萨加斯蒂表示，当今世界充满不确定性，这不仅是对国家治理能力的考验，也让全球治理体系面临挑战。“我们需要在区域、国际和全球层面上达成新的治理共识，采取共同行动，应对历史性巨变带来的多重挑战。”

哥斯达黎加前总统卡洛斯·阿尔瓦拉多表示，人工智能、气候变化以及世界和平，都是需要各国携手合作才能应对的重大议题。

与会嘉宾普遍认为，应对当今世界复杂多变的挑战，亟需通过共同行动推动多边主义全面落实。曾任第77届联合国大会主席的克勒希·乔鲍指出，世界比以往更需要高效的多边主义。

曾任第73届联合国大会主席的玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨认为，本届论坛关于多边主义的讨论至关重要。“当我们面对全球安全挑战、持续的冲突、环境危机以及贫困和不平等问题时，这些复杂的挑战无一例外都需要加强合作与共同行动，并依赖一个高效且目标明确的多边体系来加以解决。”

拉脱维亚前总统瓦尔季斯·扎特莱尔斯说：“人类拥有一个共同的未来，应对未来挑战，最佳方式是以合作为基础。”他提出，真正的多边主义是全球合作的制度化，这不仅意味着需要共同讨论，更呼唤共同行动。

“行动是最有力的语言。应对危机、开创未来，要有格局和胸怀，更要有担当和行动。”澳大利亚－中国友好交流协会会长周泽荣说。

克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇认为，在人类面临诸多挑战的关键时刻，仅靠政治行动远远不够，还需要通过全球合作凝聚政治、文化、经济等各界力量。他认为，本届论坛成为汇聚智慧与声音的平台，为全球共同应对挑战提供切实可行的解决方案。

中国人民对外友好协会会长杨万明表示，面向未来，各方应以实际行动加强团结合作，合力应对全球挑战，捍卫并践行真正的多边主义，站在历史正确的一边，以“同球共济”精神推动构建人类命运共同体，为促进世界和平稳定与繁荣贡献力量。

(责编：苏缨翔、张悦)

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