新华社北京12月13日电（记者董雪、许可）外交部发言人毛宁13日表示，“中国游”的蓬勃发展是中国推进高水平对外开放的直接体现。随着中国开放的大门越开越大、免签“朋友圈”不断扩容，相信“中国游”的热度会更高。

当日例行记者会上，有记者问：在刚刚揭晓的2024年中国国际传播年度热词榜上，“中国游”名列前十。“China Travel 中国游”打开了世界了解中国的新窗口、新通道，快乐的“中国行”让外国游客更加全面深入地认识中国、探索中国，他们也在亲身游历后刷新了对中国的认知。不少外国旅游博主表示“中国并不像我们原来想象的那样”“看到了一个西方媒体永远不会展现的中国”。发言人对此有何评论?

毛宁表示，“中国游”的蓬勃发展是中国推进高水平对外开放的直接体现。今年前三季度，中国入境游客约9500万人次，同比增长近80%。随着中国开放的大门越开越大、免签“朋友圈”不断扩容，相信“中国游”的热度会更高。

“‘有朋自远方来，不亦乐乎’。热情友善是中国人的待客之道，开放包容是中国与世界的互动方式。我们欢迎更多外国朋友来到中国、看见中国、感受中国、了解中国。”毛宁说。

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