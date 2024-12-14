新华社洛杉矶12月12日电（记者谭晶晶）美国《科学》杂志12日公布其评选的2024年度十大科学突破，一种注射给药的抗艾滋病病毒药物以“卓越的预防感染能力”获评年度头号突破。中国科学家发现的迄今最古老多细胞真核生物化石成果入选。

《科学》杂志刊文称，这种抗艾新药名为“来那卡帕韦”，由美国吉利德科技公司研发，是一款衣壳抑制剂，每次注射可为人体提供6个月的保护。这种药物通过靶向艾滋病病毒的衣壳蛋白起效，能够干扰艾滋病病毒衣壳蛋白侵入细胞核，阻止病毒复制，还能干扰病毒的组装和成熟过程。今年6月，一项针对非洲青春期女孩和年轻女性的大型药物有效性试验结果显示，这种药物预防艾滋病病毒感染有效率达100%。

文章指出，这种抗艾新药让科学界对艾滋病病毒衣壳蛋白的结构和功能有了新的认识。许多研究人员寄希望于这种药作为“暴露前预防”药物使用，能够有力降低全球艾滋病病毒感染率。这种药物能否广泛使用并推动达成结束艾滋病流行的目标，取决于该药的可及性、配送情况及需求。预计该药最早要到2025年年中才能获监管部门批准上市。

文章介绍了中国科研人员对一种古老生物化石的研究，这种化石表明，多细胞真核生物出现时间比此前认为的要早得多。另据中国科学院介绍，2024年1月，中科院南京地质古生物研究所的研究人员在燕山地区距今约16.4亿年的地层中发现迄今最早的多细胞真核生物——壮丽青山藻的化石。化石不仅保存了清晰的细胞结构，部分化石还含有类似孢子的结构。这一发现将多细胞真核生物出现时间进一步提前了约7000万年。

《科学》杂志评出的今年其他科学突破还包括：新型免疫疗法CAR-T对抗自身免疫疾病；詹姆斯·韦布空间望远镜探索宇宙黎明；以RNA干扰技术为基础、针对目标基因的杀虫剂上市；第三种永磁材料的发现；美国新一代重型运载火箭“星舰”以“筷子夹火箭”技术回收；古代DNA揭示数千年前的家族关系等。

(责编：苏缨翔、张悦)