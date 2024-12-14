新华社马德里12月13日电 题：以“同球共济”精神促进世界和平和发展——习近平主席向“2024从都国际论坛”致贺信引发与会人士热烈反响

新华社记者张兆卿 丁英华 胡加齐

12月12日，国家主席习近平向“2024从都国际论坛”致贺信。与会嘉宾表示，习近平主席的贺信以宏阔视野阐述全球治理的中国方案，再一次发出捍卫多边主义的强音，推动以“同球共济”精神促进世界和平和发展，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

为完善全球治理贡献真知灼见

“2024从都国际论坛”当日在西班牙马德里开幕。习近平主席在贺信中指出，从都国际论坛创办10年来，坚持倡导多边主义，深入探讨全球治理问题，积极分享中国主张，为增进中国与世界各国的交流和理解发挥了积极作用。

第77届联大主席克勒希表示，习近平主席向“2024从都国际论坛”致贺信令人备受鼓舞。很高兴看到这一论坛获得国际社会高度关注，多国政要、国际组织负责人和专家学者聚集一堂，探讨全球面临的问题与挑战，为推动找到解决方案提供宝贵机会。

对习近平主席在贺信中指出从都国际论坛创办10年来发挥的积极作用，克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇深表认同。他说，习近平主席向论坛致贺信，展现出中方对论坛的高度重视。“从都国际论坛为推动国与国之间的交流提供重要平台。中国多年来致力于多边合作，举办此类论坛传递了友好交流的信息。”

拉脱维亚前总统瓦尔季斯·扎特莱尔斯表示，习近平主席为完善全球治理贡献真知灼见。当前，世界面临诸多挑战和不确定性，习近平主席在贺信中提到的一系列主张具有重要现实意义，期待各国能共同行动，将其变为实实在在的成果。

共同行动创造更加美好未来

在论坛现场聆听习近平主席的贺信后，新西兰前总理珍妮·希普利表示，习近平主席提到“维护世界和平稳定”引发与会代表强烈共鸣。“战争没有赢家，人类需要从历史中汲取教训而非重蹈覆辙。”她说，习近平主席倡导的“同球共济”精神意义重大，会议发出了“求同存异”、让世界“摆脱战争”的强音。

克罗地亚政治分析家罗伯特·弗兰克同样对习近平主席的论述十分认同。他表示，当今世界并不安宁，“2024从都国际论坛”讨论采取共同行动创造更美好未来，这十分必要。“习近平主席提出了包括构建人类命运共同体在内的很多理念和倡议，呼吁各国加强对话与合作，为我们解决当前世界种种问题、尤其是应对全球性挑战提供了重要解决方案。”

弗兰克表示，中国与个别只关心自身利益的大国不同，愿与所有人合作并分享发展经验。在世界面临越来越多安全威胁的情况下，中国的立场值得赞赏。

波黑波中友好协会主席法鲁克·博里奇表示，当今世界纷乱复杂，西方主导的全球治理体系已难以应对各类挑战。从都国际论坛致力于推动多边主义，此次论坛在欧洲国家举行有着积极意义，期待中国和欧洲之间进行更多更深入的对话。

推动各国增进了解

前联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨关注全球气候谈判已有数十年。她对习近平主席在贺信中提到的“坚持合作共赢，促进全球可持续发展”高度认同。

“中国说到做到，在促进全球可持续发展方面是建设性的合作伙伴。”埃斯皮诺萨指出，环境危机给世界各国人民的生活带来威胁，中国投入大量资金和力量节能减排，已经成为世界可再生能源的第一大投资国。“中国不仅在努力兑现2060年前实现碳中和的目标承诺，也身体力行支持发展中国家更好应对气候变化，建立抵御气候变化的能力。”

清华大学苏世民书院院长薛澜指出，共建“一带一路”倡议对全球经济社会等各方面发展具有促进作用，尤其是给发展中国家基础设施建设带来翻天覆地的变化，让许多国家在全球经济和产业链格局中拥有一席之地。

塞内加尔前总理阿米娜塔·杜尔表示，中国在较短时间内消除了绝对贫困，为非洲提供了急需的宝贵经验。“工业化是包括塞内加尔在内非洲国家的主要发展目标之一，中国的经验和努力有助于非洲实现可持续发展。”

匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦认为，习近平主席通过这封贺信告诉我们，在世界贸易中，特别是在欧中贸易关系中，坚持互联互通、避免所谓“去风险”和“脱钩”十分重要。“中国通过共建‘一带一路’倡议为相关国家提供发展支持，为欧洲国家和投资者提供公平的选择。”

挪威前首相谢尔·马格纳·邦德维克对习近平主席在贺信中指出“坚持包容互鉴，推动人类文明取得新进步”的论述印象深刻。他表示，不同国家和地区都有独特的历史文化，深刻理解这些差异，推动不同文明包容互鉴，是实现全球文明合作和进步的重要基础。

克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇表示，当今世界，不同文明的理解与交流尤为重要，共同行动更是关键，习近平主席提出的全球文明倡议等有力推动了各国增进了解，携手迈向共同发展。

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