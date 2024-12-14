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2024世界慕课与在线教育大会在伦敦举行

2024年12月14日09:28 | 来源：新华网
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新华社伦敦12月13日电（记者章博宁 许凤）2024世界慕课与在线教育大会12日至13日在英国伦敦玛丽女王大学召开。本次大会以“智能时代下的未来高等教育重构”为主题，由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办，清华大学、北京邮电大学、伦敦玛丽女王大学共同承办。

联合国教科文组织教育助理总干事斯特凡尼娅·詹尼尼在视频致辞中指出，近年来，慕课在全球范围内显著扩大了高等教育的可及性。这次会议是一个独特的机会，让我们思考慕课和在线教育如何在人工智能驱动的数字化转型中，继续推动高等教育的变革。

中国教育部副部长吴岩在发言中表示，中国高等教育数字化秉持集成化、智能化、国际化的理念，坚持应用为王、共建共享、系统集成、能力为重，实现数字技术与教育教学的深度融合，走出一条中国特色高等教育数字化发展道路。希望与世界各国高校携手行动，为构建起数智时代更有韧性、更可持续的高等教育体系作出新的贡献。

北京邮电大学校长徐坤对新华社记者说，人工智能对高等教育带来了颠覆性的挑战，特别是改变了传统教学模式和学习模式。相信不同国家间通过交流与合作，能够共同推动AI赋能高等教育的发展。

会上，清华大学校长、世界慕课与在线教育联盟主席李路明和伦敦玛丽女王大学校长科林·贝利共同发布《无限的可能——世界高等教育数字化发展报告（2024）》及《世界高等教育数字化发展指数（2024）》。

本次世界慕课与在线教育大会吸引了来自全球28个国家的135家高校、在线教育平台、国际组织和政府机构的340位代表参加会议。

(责编：苏缨翔、张悦)

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