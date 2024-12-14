新华社华盛顿/纽约12月12日电 题：让中美双方的发展成为彼此的助力——习近平主席贺信为推动中美关系发展凝聚共识

新华社记者

国家主席习近平11日向美中贸易全国委员会2024年度庆典晚宴致贺信。美国各界人士在接受新华社记者采访时表示，习近平主席的贺信充分表达了对中美长期和平共存、加强对话合作的真诚愿望。美中关系稳定发展事关两国人民福祉，影响人类前途命运。只要双方相向而行，就能发挥互补优势，做大合作蛋糕，让双方的发展成为彼此的助力。

中美合作对世界和平发展影响深远

习近平主席在贺信中指出，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，既关乎两国人民切身利益，也关乎人类前途命运。中美合则两利，斗则俱伤，应该选择对话而不是对抗，开展互利合作而不是零和博弈。

哈佛大学费正清中国研究中心访问学者米切尔·普莱斯尼克对习近平主席的论述深表认同。曾长期在中国学习和工作的普莱斯尼克说，当前美中关系面临挑战，但“依然是世界上最关键的双边关系”。两国均认识到保持合作渠道畅通是务实之举。

“习近平主席的贺信强调了中美关系的重要性，指出中美两国的合作不仅关乎两国人民的福祉，也对世界的和平与发展具有深远影响。我对此高度赞同和支持。”美国俄勒冈州中国理事会主席蓝进说，习近平主席提到的“中美合则两利，斗则俱伤”这一点尤为重要。“我们相信，通过对话和合作，美中两国可以共同应对全球性挑战，实现互利共赢。”

“我真心希望我们能够抓住机会，对习近平主席在贺信中提出的合作共赢理念作出积极解读和回应。”美国艾奥瓦州前众议员、民主党人格雷格·丘萨克说，无论是本届美国政府还是下届政府，都应该明智行事，同中方加强对话，否则一切合作“都将举步维艰，甚至无从谈起”。

美国知名经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯说，他认同习近平主席在贺信中的论述。“我衷心希望华盛顿能倾听这些明智之言。美国奉行的保护主义及其相关的观点实际上都是错误的，美国从与中国的贸易中获益匪浅。”

经贸良性互动造福两国人民

习近平主席在贺信中强调，中美经贸关系是两国关系的重要组成部分。两国利益深度融合，合作空间无限广阔。双方应该通过平等协商妥善处理分歧，发挥互补优势做大合作蛋糕，让各自的成功成为彼此的机遇而非挑战，让双方的发展成为彼此的助力而非阻力。

“习近平主席的贺信向美国政府和企业界传递的信息十分清晰：中方不希望看到两国零和竞争，期冀两国能找到搁置争议、共同发展的途径。”美国智库卡特中心中国项目主任刘亚伟说，“中国对美国的政策一如既往，那就是经贸良性互动是两国关系的压舱石，既能稳定双边关系、造福两国人民，还有助于全球的和平与繁荣。”

“过去一年，我们看到习近平主席在与美国商界接触方面作出了重大努力。”普莱斯尼克说。他特别提到，习近平主席去年11月在美国旧金山出席美国友好团体联合举行的欢迎宴会，今年3月又在北京集体会见美国工商界和战略学术界代表。普莱斯尼克认为，中方的努力为两国经贸关系持续发展创造有利环境。未来4年，美方应致力于形成务实的、非意识形态化的对华经贸关系新范式。

11日，美国总统拜登亦向美中贸易全国委员会2024年度庆典晚宴致贺信。

“美中两国元首向美中贸易全国委员会2024年度庆典晚宴致贺信表明，两国均认识到推动双边经贸关系持续发展的重要性。”美中贸易全国委员会前会长罗伯特·卡普说。他期待美中双方采取切实行动落实两国元首贺信内容，从细微处入手，克服当前困难和挑战，逐步推动美中经贸关系稳定发展。

中国发展为各国创造更多机遇

习近平主席在贺信中指出，中国将始终坚持对外开放基本国策，为包括美国企业在内的各国企业持续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，不断促进贸易投资自由化便利化，以中国式现代化新成就为世界提供新机遇。

美国知名中国问题专家、昆西治国方略研究所东亚项目高级研究员迈克尔·斯韦恩对此高度评价。“中国继续对外开放正是人们所希望看到的。”斯韦恩说，一些人鼓噪美中“经济脱钩”，这会对两国造成严重损害，美国不少商界人士对此强烈反对。

斯韦恩指出，美中双方加强沟通、保持密切联系非常重要，这有助于两国相互理解、增进互信，避免双边关系“滑向危机”。

蓝进表示，习近平主席在贺信中强调了改革开放的重要性。中国的发展为包括美国企业在内的各国企业创造更多机遇。

“就在这两天，我会带领俄勒冈州食品和饮料出口协会同中方探讨俄勒冈农产品对华出口事宜。我们期待看到更多的俄勒冈州企业在这一过程中受益，为两国经济发展注入新的活力。”蓝进说，“我们将继续与各方合作，共同推动美中关系稳定、健康、可持续发展，为两国和世界的发展繁荣作出应有贡献。”

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