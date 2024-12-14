新华社开罗12月13日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹媒体和民间组织13日发布的消息，该国中部森纳尔州和杰济拉州13日和12日分别发生地雷爆炸和袭击事件，共造成18名平民死亡。

《苏丹论坛报》13日援引森纳尔州苏基市地方组织“苏基应急中心”发表的声明报道，一辆半挂卡车当天在森纳尔州西部杰贝勒穆亚地区触发地雷，造成13名平民死亡、多人受伤。报道说，这辆卡车载有21人，事发时正在该地区找寻被苏丹快速支援部队抢走的车辆和装备。

杰贝勒穆亚位于杰济拉州、森纳尔州和白尼罗河州交界处，战略位置重要。今年6月，苏丹快速支援部队控制杰贝勒穆亚，将其作为军事基地及武器弹药仓库。苏丹武装部队随后与苏丹快速支援部队在该地区多次交火，并于10月收复杰贝勒穆亚。

另据苏丹民间组织“杰济拉会议”同日发表的声明，苏丹快速支援部队12日对杰济拉州南部一村庄先进行炮击，然后闯入该村向村民开枪射击，造成5名平民死亡。

苏丹快速支援部队尚未对袭击事件作出回应。

2023年4月15日，苏丹武装部队与快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.87万人丧生，超过1206万人流离失所。

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