本报柬埔寨暹粒12月13日电 （记者白元琪）12月12日，由中国和平发展基金会与柬中友好青年之家共同主办的“丝路心相通”中柬友好嘉年华活动在柬埔寨暹粒省举办。柬埔寨首相洪玛奈特别代表、副首相兼内阁办公厅大臣翁赛维索，中国驻柬埔寨大使汪文斌，中国和平发展基金会副秘书长刘振中，柬中友好青年之家主席金烈提等出席并致辞。暹粒省省长布拉少鹏及柬旅游部、文化部等相关部委负责人、中国优秀青年企业家代表等200余人参加活动。

翁赛维索高度评价中国的发展成就与成功经验，表示中方提出的三大全球倡议为地区和全球的和平发展作出了重要贡献。他勉励两国青年着力增进民心相通，加强文明交流互鉴，促进旅游业繁荣发展，深化贸易投资合作，共同为构建高质量、高水平、高标准的新时代柬中命运共同体作出贡献。

汪文斌表示，此次活动是中柬友好青年工作的又一项成果，将为两国青年提供增进了解、深化友谊、促进合作的新契机。相信在两国青年朋友广泛参与下，中柬友好将历久弥新，取得更加丰硕的成果。

活动期间，与会嘉宾围绕“中柬经济文化领域的机遇与成就”“中柬青年文化交流”进行主题演讲。此次活动还分别举办“中柬合作发展的潜力与机遇”“加深青年相互了解，增进青年友谊，推动中柬关系长青”分论坛，以及中柬合作伙伴谅解备忘录签约仪式等活动。

《 人民日报 》（ 2024年12月14日 02 版）

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