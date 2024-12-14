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外交部发言人表示

相信大蒜做梦都想不到竟能对美国产生“极大威胁”

2024年12月14日04:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京12月13日电  （记者董雪）针对美国国会参议员日前称“中国产大蒜对美国食品安全构成‘极大威胁’”，外交部发言人毛宁13日表示，奉劝美方一些政客多些理性常识，免得贻笑大方。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国会联邦参议员斯科特日前发布声明称，中国产大蒜对美国食品安全构成“极大威胁”，要求发起301调查。美国国会众议院已经审议通过的2025财年国防授权法案中，也包括要求美军商店禁止销售中国大蒜的条款。中方对此有何评论？

　　“不知道你有没有注意到，美国有关政客的谎言谬论引发了中国网民的群嘲。相信大蒜做梦都想不到，竟能对美国产生‘极大威胁’。”毛宁说，从无人机到起重机，从冰箱到大蒜，被美国扣上“国家安全风险”帽子的中国产品越来越多，但美方所谓的证据和理由哪一条能经得起检验？

　　毛宁表示，世人看得很清楚，这些不过是美国大搞保护主义，滥用国家力量遏制打压中国发展，强推“脱钩断链”的幌子罢了。

　　“我要强调，泛化国家安全概念，将经贸科技问题政治化、武器化，只会加剧全球产供链安全风险，最终损人害己。我们奉劝美方一些政客多些理性常识，免得贻笑大方。”她说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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