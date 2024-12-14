新华社北京12月13日电 （记者董雪、袁睿）外交部发言人毛宁13日表示，面对全球发展鸿沟加剧，中方一直推动将发展置于国际议程中心位置。全球发展倡议提出3年多来，已经动员近200亿美元发展资金，开展1100多个项目惠及多国民众，80多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

当日例行记者会上，有记者问：近日，《全球发展报告2024》发布会在北京举行。与会代表普遍认为，报告内容详实、数据丰富，对国际社会凝聚发展共识、应对共同挑战具有积极作用。各方高度肯定中国为推进全球发展事业所作贡献，认为中方提出的全球发展倡议顺应各国发展呼声，有助于推动联合国2030年可持续发展议程重回正轨。发言人对此有何评论？

“发布《全球发展报告》是落实全球发展倡议的一项重要举措。”毛宁说，这是中方有关机构发布的第三份年度报告，旨在凝聚聚焦发展的国际共识，探讨应对全球发展挑战的思路和合作路径。

毛宁表示，正如习近平主席所说，世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础上。面对全球发展鸿沟加剧，中方一直推动将发展置于国际议程中心位置。全球发展倡议提出3年多来，在资源调动、机制建设、推进合作方面迈出了坚实步伐，已经动员近200亿美元发展资金，开展1100多个项目惠及多国民众，80多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。前不久举行的二十国集团里约峰会上，习近平主席宣布中国支持全球发展的八项行动，回应了“全球南方”国家求繁荣、促变革的强烈意愿，将为广大发展中国家创造更多机遇。

“作为世界上最大的发展中国家，中国愿同各方深化发展合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程，造福更多国家的人民。”毛宁说。

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