新华社首尔12月13日电（记者陆爱华 姬新龙）韩国在野党13日就针对总统尹锡悦的二次弹劾动议案向国会全体会议作报告。韩国国会决定于当地时间14日16时投票表决该动议案。

包括共同民主党在内的韩国6个在野党12日再次向国会提交总统弹劾动议案。根据韩国《国会法》，国会需要在听取报告后的24小时至72小时内对动议案进行表决。国会议长禹元植在综合考虑各党情况后决定14日16时表决弹劾动议案。

共同民主党党首李在明13日发表声明说，只有弹劾才是结束混乱最快捷、最可靠的方法。他呼吁执政党国民力量党议员在14日的总统弹劾动议案二次表决中投下赞成票。

国民力量党院内代表权性东13日在国会召开记者会时表示，将在14日表决前召开该党议员全体会议，由108名该党议员共同商定是否维持先前反对弹劾的党派意见。

据韩国媒体报道，截至13日下午，国民力量党议员中已有7名议员公开表示赞成弹劾。

韩国国会通过总统弹劾案需要200张赞成票。在192名泛在野党议员全体赞成的前提下，还需要8名执政党议员予以支持，弹劾案才能在国会获得通过。此前，在7日进行的弹劾动议案首次表决中，绝大多数执政党议员未参与投票，致使弹劾案因投票人数不足作废。

据韩国媒体报道，韩国检察厅紧急戒严特别调查本部13日以涉嫌内乱和滥用职权为由，逮捕首都防卫司令官李镇雨。此前，李镇雨、特战司令官郭种根、反间谍司令官吕寅兄已被韩国国防部停职。

(责编：袁勃、赵欣悦)