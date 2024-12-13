唐霁 邢建桥

这是2022年5月7日弗朗索瓦·贝鲁抵达法国首都巴黎爱丽舍宫出席法国总统就职典礼的资料照片。新华社记者 高静 摄

新华社巴黎12月13日电（记者唐霁 邢建桥）法国总统府爱丽舍宫13日宣布，总统马克龙当天任命民主运动党主席弗朗索瓦·贝鲁为新总理，接替遭国民议会弹劾而辞职的巴尼耶。

据法国媒体报道，马克龙与贝鲁12日晚进行了通话，13日上午，马克龙在总统府接见贝鲁并再次进行交谈。马克龙随后宣布了任命决定。贝鲁成为今年以来的第四位法国总理。

贝鲁2007年创立中间派政党民主运动党，并担任主席一职至今。2017年，贝鲁宣布放弃参选法国总统，并与当时总统选举热门候选人之一、“前进”运动主席马克龙结成联盟，全力支持马克龙竞选总统。2022年，在马克龙争取总统连任的过程中，贝鲁率领民主运动党继续与执政党结盟。法国舆论视贝鲁为马克龙坚定的政治盟友。

今年7月份的国民议会选举结束后，执政党联盟失去了此前议席领先的优势，国民议会形成了左翼、中间派和极右翼“三分天下”的格局。法国国民议会12月4日晚投票通过一项对政府的不信任案，总理巴尼耶随后辞职。

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