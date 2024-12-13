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王毅阐述中方对当前中东乱局的看法

2024年12月13日17:51 | 来源：新华网
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新华社北京12月13日电（记者刘杨）12月13日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京与埃及外长阿卜杜勒阿提共同会见记者并答问。

针对记者问及中方对中东地区冲突频发的看法，王毅表示，加沙冲突爆发以来，中东地区一波未平一波又起。巴以、黎以、伊以、红海紧张局势轮番升级，直至近期叙利亚局势突变。中东地区动荡不已，冲突频发，已严重影响国际和平安全。中东今后往何处去？这首先是摆在中东各国面前的必答题。也需要国际社会认真反思，汲取教训。面对当前中东乱局，中方认为：

当务之急是立即停火止暴、缓解人道危机。要遵守联合国安理会各项决议，停止采取刺激地区局势升级的行为，避免为实现停火设置新的障碍。人道问题不能再被政治化，平民生命不能成为谈判筹码。国际社会要履行国际人道法义务，帮助地区改善人道局势，缓解中东人民的苦难，特别是防止叙利亚再次出现难民潮。

根本出路是坚持政治解决，恢复对话谈判。暴力换不来安全，武力打不出和平。联合国安理会应切实承担起维护中东和平稳定的责任，所有安理会成员都应为此作出积极贡献，而不是搅局添乱。要把地区各国人民的福祉和地区安全稳定放在首位。要延续对话协商的努力，保持沙特伊朗复交带动的地区和解势头，坚持以包容化解分歧，以合作增进互信，在照顾彼此关切的共识基础上，构建可持续的中东安全新架构。要防止巴勒斯坦问题再度被边缘化，也要避免叙利亚国内局势出现碎片化。

基本原则是坚持命运自主，避免外来干涉。中东是中东人民的中东，中东各国的前途命运早就应该掌握在当地人民自己的手中。但遗憾的是，中东长期以来沦为大国博弈的受害者，甚至成为地缘冲突的牺牲品，这一历史不公不应再继续下去了。国际社会要切实尊重地区各国的主权和领土完整，真正按照事情本身的是非曲直和国际公平正义出发，协助而不是替代地区国家找到解决矛盾冲突的办法，不能再煽风点火，更不应趁火打劫。

王毅强调，稳定是发展的前提，发展是稳定的动力。期待中东各国摒弃前嫌，化解恩仇，真正地像兄弟姐妹一样团结在一起，以中东的整体和平发展大局为重，共同维护好、建设好中东这片自己的家园。在这一进程中，中国作为中东各国的真诚朋友，将继续做中东和平稳定的维护者、发展繁荣的促进者、团结自主的支持者，成为中东各国可以长期信赖的合作伙伴。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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