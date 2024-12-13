人民网马德里12月13日电（记者刘仲华、范剑青）当地时间12月12日，在“2024从都国际论坛”闭幕之际，联合国教科文组织助理总干事加布里埃拉·拉莫斯专程赶至西班牙马德里，宣布联合国教科文组织与总部位于广州的侨鑫集团正式建立合作伙伴关系，并于2025年1月正式启动“世界跨文化和平青年领袖项目”。

拉莫斯同时宣布，从都国际庄园作为承办世界青年领袖活动的最佳地点，是传统与现代风格的完美融合，为推动国际对话与和平发挥了重要作用，将作为“世界和平实践基地”，并在现场举行了揭牌仪式。

图为联合国教科文组织助理总干事加布里埃拉·拉莫斯与澳中友好交流协会会长周泽荣共同举行揭牌仪式。从都国际论坛组委会供图。

当今世界面临诸多挑战，团结合作是应对这些挑战的重要手段，在此全球背景下，“世界跨文化和平青年领袖项目”必将进一步推动全世界青年领袖的合作，用脚踏实地的行动为促进世界和平与发展作出新的贡献。

出席从都国际论坛的专家认为，此次“世界跨文化和平青年领袖项目”首次携手侨鑫，落户广州从都国际庄园，说明联合国教科文组织非常赞赏 “从都国际论坛”10年来在推动世界和平对话、交流等方面所取得的丰硕成果，对中国、广东、广州来说是一件大好事，这是中国和世界的双向奔赴，是国际资深政要和青年领袖完美的双向组合，将大大推动全球范围内民心相通、民间交往，促进相互包容和文明互鉴。

“从都国际论坛”创办于2014年，现由澳中友好交流协会、中国人民对外友好协会、广东省人民政府和世界领袖联盟联合主办。10年来论坛共邀请了200多位国际资深政要和600多位中外知名专家学者、商界领袖等参会，国际影响力与日俱增，已成为中国与世界深度交流的新型高端平台。

“2024从都国际论坛”于12月11日至12日在世界领袖联盟总部所在地西班牙马德里举办，这是论坛第一次到中国境外举办，是所有参会嘉宾多年来深化理解、深化友谊、深化合作的重要标志。

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