人民网加德满都12月13日电（记者简承渊）当地时间12月13日，在雪山之国尼泊尔，第九届南海佛教圆桌会加德满都论坛顺利举行。来自中国、尼泊尔、泰国、斯里兰卡、柬埔寨、印度、日本、美国、俄罗斯等28个国家和地区的上百位高僧大德汇聚一堂，同源同愿，同向同行，共话和平与发展。

2024南海佛教圆桌会加德满都论坛现场。人民网记者 简承渊摄

尼泊尔总理夏尔马·奥利，中国驻尼泊尔大使陈松，深圳海外联谊会会长王强出席论坛开幕式并致辞。

尼泊尔总理夏尔马·奥利致辞。人民网记者 简承渊摄

夏尔马·奥利代表尼泊尔政府向各位高僧大德、各国嘉宾表示欢迎，向圆桌会表示祝贺。奥利表示，南海佛教圆桌会已成功举办八届，充分彰显这一平台为维护和平、促进文化交流、谱写文明交响曲所作出的不懈努力和重要作用。

中国佛教协会副会长印顺大和尚致辞。人民网记者 简承渊摄

南海佛教圆桌会发起人、中国佛教协会副会长、深圳弘法寺和尼泊尔中华寺方丈印顺大和尚代表圆桌会组委会对奥利总理和尼泊尔各方支持表示感谢，并在主旨演讲中谈到，本届圆桌会于佛教圣地尼泊尔举办，旨在弘扬佛陀慈悲精神，加强中尼宗教文化交流，推动南海佛教文化传承，为加强人类文明交流互鉴、共建人类命运共同体贡献宗教智慧。

中国驻尼泊尔大使陈松致辞。人民网记者 简承渊摄

中尼是山水相连、世代友好的亲密邻邦，佛教交往在中尼关系中发挥着重要的文化纽带作用。陈松在致辞中表示，以南海佛教圆桌会为纽带，无疑是推动各国佛教文化交流、增进文明互学互鉴的重要实践，也是新时代中尼友谊深厚、民心相通的有力证明。陈松谈到，明年将迎来中尼建交70周年，也是“尼泊尔旅游年”，中方愿以此为契机，与尼方一道落实好两国领导人达成的重要共识，进一步巩固政治互信，深化和拓展各领域务实合作，推动高质量共建“一带一路”，推进中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系不断向前发展，打造更紧密的中尼命运共同体。

深圳是圆桌会首倡地，也是2014年与加德满都缔约的友好城市。王强介绍，深圳的弘法寺、潮青会、眼科医院等，一直以来对尼泊尔中华寺和慈善光明行项目大力支援帮助，两座城市的友好交往，有力推动了中尼两国交流合作。

出席论坛嘉宾合影。人民网记者 简承渊摄

会议期间，与会代表紧扣圆桌会主题，就推动不同文明交流互鉴、参与新十年“一带一路”共建、深化慈善领域务实合作、加强佛教教育领域国际交流、助力佛教圣地建设与发展等议题，深入交流对话，形成共识，并共同签署了本届圆桌会倡议书。

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