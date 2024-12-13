人民网迪拜12月13日电（记者张志文）12月12日，“中国贸促”（阿联酋）文化创意展览会在迪拜世博城中阿经贸交流中心开幕。此次展览由中国国际贸易促进委员会主办，30余家中国文创企业和机构参展，涵盖中国传统文化、现代设计、艺术创新等多个领域，展示面积达到2000平方米。

中国贸促会驻海湾代表处首席代表赵丽艳在开幕式上表示，作为共建“一带一路”的天然合作伙伴，中阿两国不仅在经贸务实合作方面迈出坚实步伐，人文交流领域也硕果累累。此次文化创意展览会的举办，正是为了进一步巩固和深化中阿两国在文化领域的互信与合作，共同推动全球文化的繁荣发展。

图为当地观众体验故宫文创产品。人民网记者 张志文摄

从厚重积淀的非遗手工艺品，到古今融合的博物馆文创产品，再到代表潮玩文化的新消费品，此次展会精选了中国文化创意的代表性产品，全方位展现了新时代中国文创产业的多样性和创新性，体现出中国文化包容开放的巨大魅力。首次出海参展的“郑老师树衣+”融创文化工作室负责人郑梅对记者说，她带来的树皮书法立体画作品，将天然树皮等原材料与拓片、书法、印染等中国传统美术技艺有机融合、相得益彰，她还特别为这次展会创作了“阿拉丁神灯”主题的树衣作品，希望通过此展能与阿拉伯艺术家和观众广泛交流，不断激发新的创作灵感。

“智能语音眼镜太酷了！”在深圳前海无形半导体科技有限公司展台前，迪拜观众阿尔法迪和朋友们正反复试戴多款眼镜。他对记者说，智能语音眼镜不仅外观时尚，而且将蓝牙音响与太阳镜巧妙融合，非常符合中东消费者的审美和使用习惯。该公司负责人柏美玉介绍说，相比于传统的耳机设备，智能语音眼镜运用了气传导、定向声等多项新技术，在更好保护听力的同时，为用户带来富有科技感的听觉和视觉体验。

当地观众试戴中国企业展出的智能语音眼镜，跟随音乐跳起了舞步。人民网记者 张志文摄

应邀观展的迪拜文化艺术管理局遗产部博物馆专家萨勒曼表示，智能语音眼镜、机器人轮椅等展品，用现代科技为艺术和生活赋能，不仅改善了消费者的使用体验，也为中国与阿联酋等中东国家贸易发展创造出新合作机遇。

据悉，此次展览会将持续到12月14日。

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