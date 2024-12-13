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科学新证：工业革命的煤烟熏黑了欧洲的雕像

2024年12月13日15:30 | 来源：新华网
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新华社合肥12月13日电（记者戴威）欧洲古建筑和露天雕像表面那层黑乎乎的硫酸盐壳是怎么来的？日前，中国科学家的研究给出新证——工业革命之后大量烧煤熏的。

中国科学技术大学沈延安教授课题组的一项研究发现，燃煤排放是欧洲雕像、建筑物等历史遗迹上硫酸盐壳的重要物源，这一结论与欧洲工业革命以来，工农业发展过程中大量使用煤造成大气污染的历史高度一致。相关研究成果12月10日在线发表于国际综合学术期刊《美国科学院院刊》。

一段时间以来，欧洲历史遗迹表层出现的黑色硫酸盐壳的物质来源，一直是科学家们的研究热点。20世纪60年代以来，欧洲科学家的研究证明，黑色硫酸盐壳体的形成经历了复杂的物理和化学过程，其中大气污染和火山喷发均可能起到重要作用。

在本次工作中，研究人员通过在1000℃条件下对煤进行燃烧实验，进而收集粒径小于2.5微米的颗粒物样品，最后对颗粒物样品中的硫酸盐组分进行高精度硫同位素测试。研究人员通过硫同位素的系统分析，得出上述结论。

研究人员同时发现，煤燃烧产生的颗粒物与雾霾颗粒物中硫酸盐的同位素组成非常相似，燃煤排放产生的颗粒物是雾霾的物源之一。

(责编：于洋、张悦)

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