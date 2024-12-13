新华社基多12月12日电（记者廖思维）中国驻厄瓜多尔大使馆12日举行第五届“中国大使奖学金”颁发仪式，来自基多圣弗朗西斯科大学孔子学院、思源中国语学校等5所教育机构的30名厄瓜多尔学生获颁一、二、三等奖学金。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友说，今年是构建中拉命运共同体提出10周年，明年中厄将迎来建交45周年。中方愿同厄方共同努力，继续深入推进中文教育和奖学金合作，努力搭建语言互通之桥、理解互信之桥、文明互鉴之桥，为携手构建人类命运共同体作出更大贡献。

厄瓜多尔教育部副部长何塞·弗洛雷斯表示，“中国大使奖学金”为学生打开一扇学习中文的大门。厄教育部致力于加强与中国在教育领域的合作，希望双方继续相向而行，推动厄中全面战略伙伴关系取得更丰硕成果。

19岁的华金·马丁内斯是一名机械工程专业大二学生，学习中文已有三年。今年夏天，他获选前往上海参加中文夏令营，在此次颁奖仪式上作为学生代表发言。马丁内斯说，愿以学习中文为契机，赴华深造并将中国的先进技术带回厄瓜多尔，助力国家发展和厄中加深友谊。

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