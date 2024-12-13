人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“人工智能之旅”国际会议在莫斯科举行

2024年12月13日15:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网莫斯科12月13日电（记者肖新新）12月11日至13日，“人工智能之旅”国际会议在俄罗斯莫斯科举行。本次会议由俄罗斯储蓄银行主办，来自俄罗斯、中国、印度、阿联酋、南非、印度尼西亚、巴林、伊朗等多个国家和地区专业人士与会，就人工智能领域的创新成果和应用，以及未来发展趋势等进行交流和探讨。

俄罗斯总统普京11日出席会议并在致辞中表示，人工智能对实现国家发展目标、增强国防能力、推动经济社会高质量发展、完善公共管理并促进创新增长具有重要意义。拥有自主研发的新型人工智能技术对于维护国家科技等领域主权至关重要。俄罗斯不仅应在人工智能技术开发方面成为世界领先国家，还要在人工智能的应用规模和覆盖领域上成为全球领跑者。俄方愿同各国和有关国际组织在人工智能领域开展交流互鉴和互利合作。

上海人工智能研究院院长宋海涛当天在会上发言表示，上海人工智能研究院致力于人工智能技术的研究和开发，并促进其在上海的商业和产业化应用。该研究院计划与俄罗斯储蓄银行签署合作备忘录，以推动中俄两国在人工智能领域的技术研发和产业合作等。

普京对此表示，中国在技术发展和最重要的技术发展工具应用方面正取得巨大进步。俄方将继续支持包括俄罗斯储蓄银行、上海人工智能研究院等在内的俄中双方有关机构在人工智能领域开展合作。

2019年11月，首届“人工智能之旅”国际会议于在莫斯科举行，由俄罗斯储蓄银行、俄罗斯网络科技企业Mail.Ru集团主办。来自瑞士、美国、乌克兰、俄罗斯等约20个国家和地区的5000多名专业人士与会。

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部