人民网莫斯科12月13日电（记者肖新新）12月11日至13日，“人工智能之旅”国际会议在俄罗斯莫斯科举行。本次会议由俄罗斯储蓄银行主办，来自俄罗斯、中国、印度、阿联酋、南非、印度尼西亚、巴林、伊朗等多个国家和地区专业人士与会，就人工智能领域的创新成果和应用，以及未来发展趋势等进行交流和探讨。

俄罗斯总统普京11日出席会议并在致辞中表示，人工智能对实现国家发展目标、增强国防能力、推动经济社会高质量发展、完善公共管理并促进创新增长具有重要意义。拥有自主研发的新型人工智能技术对于维护国家科技等领域主权至关重要。俄罗斯不仅应在人工智能技术开发方面成为世界领先国家，还要在人工智能的应用规模和覆盖领域上成为全球领跑者。俄方愿同各国和有关国际组织在人工智能领域开展交流互鉴和互利合作。

上海人工智能研究院院长宋海涛当天在会上发言表示，上海人工智能研究院致力于人工智能技术的研究和开发，并促进其在上海的商业和产业化应用。该研究院计划与俄罗斯储蓄银行签署合作备忘录，以推动中俄两国在人工智能领域的技术研发和产业合作等。

普京对此表示，中国在技术发展和最重要的技术发展工具应用方面正取得巨大进步。俄方将继续支持包括俄罗斯储蓄银行、上海人工智能研究院等在内的俄中双方有关机构在人工智能领域开展合作。

2019年11月，首届“人工智能之旅”国际会议于在莫斯科举行，由俄罗斯储蓄银行、俄罗斯网络科技企业Mail.Ru集团主办。来自瑞士、美国、乌克兰、俄罗斯等约20个国家和地区的5000多名专业人士与会。

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