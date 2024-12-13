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走进瑞士后海小木屋：在北京领略阿尔卑斯风情 

2024年12月13日14:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京12月13日电 （记者张丽鸥）12日，别具一格的“瑞士后海小木屋”在北京后海湖畔正式开门迎客，为京城传统冰嬉文化增添了一抹异域风情。

瑞士小木屋坐落于后海湖畔，在中式八角亭的建筑上融入了瑞士经典元素，展现出中瑞两国文化和谐共生。木屋内的三种主要色调——红色代表瑞士、白色代表雪山、棕色代表雪山上的树木，以及供应的瑞士特色美食、热饮和甜点，都让人仿佛置身阿尔卑斯滑雪场的“滑雪后文化”中：享用热红酒的同时，促膝交流，感受山间木屋的宁静与温暖。

瑞士驻华大使白瑞谊（Jürg Burri）在开幕致辞中介绍，冬季运动在瑞士不仅是一种体育活动，还带来了一种完整的文化。瑞士人民热爱高山、冰雪，也热爱滑雪后回到小木屋，围炉畅谈、分享美食的温暖时光。“我也看到中国冬季运动发展的强劲趋势。通过这座小木屋，我们希望将瑞士冬季文化的魅力带到北京城市的中心。”

北京市西城区委副书记、代区长郅海杰指出，瑞士是享誉全球的冰雪运动圣地，西城区有着源远流长的冰雪运动传统，什刹海更是久负盛名的溜冰乐园。近年来，特别是2022年北京冬奥会后，市民参与冰雪运动的热情持续高涨。“基于对冰雪运动的共同热爱，我们共同开启这场文化交流的‘冰雪之旅’。希望瑞士小木屋成为双方交流的新起点，让中瑞友谊之路越走越宽。”

据介绍，这座瑞士小木屋由瑞士驻华大使馆发起、与瑞士国家旅游局合力打造，并受到北京市西城区支持，于2024年12月12日至2025年1月19日期间对公众开放。期间，还将举办系列文化交流活动和体育主题活动。此次小木屋揭幕，象征着中瑞两国冬季文化的深度交融，也为2025年两国建交75周年庆祝活动拉开了序幕。

坐落在后海湖畔的瑞士小木屋，中式韵味与阿尔卑斯风情交织出独特的魅力。瑞士驻华大使馆供图

坐落在后海湖畔的瑞士小木屋，中式韵味与阿尔卑斯风情交织出独特的魅力。瑞士驻华大使馆供图

瑞士驻华大使白瑞谊与北京市西城区委副书记、代区长郅海杰摇响瑞士牛铃，共同为小木屋揭幕。瑞士驻华大使馆供图

瑞士驻华大使白瑞谊与北京市西城区委副书记、代区长郅海杰摇响瑞士牛铃，共同为小木屋揭幕。瑞士驻华大使馆供图

瑞士小木屋一隅，静谧中散发出阿尔卑斯的冬日温情。人民网 实习生黄睿摄

瑞士小木屋一隅，静谧中散发出阿尔卑斯的冬日温情。人民网 实习生黄睿摄

瑞士小木屋内饰采用瑞士红、森林棕与雪山白三种主色调，营造出自然与现代交融的氛围。瑞士使馆供图

瑞士小木屋内饰采用瑞士红、森林棕与雪山白三种主色调，营造出自然与现代交融的氛围。瑞士使馆供图

小木屋室内一角体现出时尚简约的瑞士元素。人民网 实习生黄睿摄

小木屋室内一角体现出时尚简约的瑞士元素。人民网 实习生黄睿摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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