人民网北京12月12日电 （记者崔译戈）10日，第二十三届世界贸易组织（WTO）与中国学术年会暨世界贸易组织成立30周年学术研讨会在对外经济贸易大学举行。本届年会以“世界贸易组织三十周年和中国的角色”为主题，来自商务部、对外经济贸易大学、中国世界贸易组织研究会、上海对外经贸大学、中国人民大学等高校和研究机构的多位专家学者参加研讨，对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉主持会议。

对外经济贸易大学校长赵忠秀，中国世界贸易组织研究会会长、商务部国际贸易谈判前副代表崇泉，商务部世贸司副谈判专员韩长天致开幕辞。

赵忠秀表示，WTO作为多边贸易体系的核心，在加强成员经贸合作、维护贸易体系稳定和推动世界经济增长等方面都发挥着至关重要的作用。中国作为WTO的重要成员，自入世以来坚持贯彻多边主义，严格遵守多边贸易规则，为世界经济的稳定和繁荣贡献了重要力量。

赵忠秀表示，对外经济贸易大学作为中国经贸领域人才培养和学术研究的重镇，始终坚持以服务高水平开放事业为己任，目前正在不断加强与海内外高校、研究机构以及国际组织的合作，深化对全球经贸问题的研究。希望各位专家学者能够在思想的碰撞中收获新的启发，为WTO的未来发展和中国经贸政策的战略选择贡献观点和智慧。

崇泉表示，自1995年1月1日成立以来，WTO在推动全球贸易自由化市场开放，促进全球经济一体化，增进成员人民福祉等方面发挥了至关重要的作用。WTO为国际贸易提供了确定性的多边规则和框架，为各国经济的增长和繁荣创造了更加开放、稳定、透明和规范的国际环境。

崇泉指出，当前百年未有之大变局正在加速演进，地缘政治冲突不断加剧，单边主义和贸易保护主义的盛行使得经济全球化遭遇逆流，给WTO多边贸易体制的未来蒙上了阴影。同时，技术革命加速，数字经济、人工智能的飞速发展，气候变化等全球性议题也在重塑着自由贸易主导的发展格局，对现有的WTO规则提出了新的挑战，进而催生WTO改革的内在动力。WTO作为全球贸易治理的核心机构，正在面临着前所未有的挑战。

崇泉认为，入世以来，中国从国际经贸规则的被动接受者和主动接轨者逐步成长为重要的参与者。我们要坚定地站在历史正确的一边，坚定维护以WTO为核心的多边贸易体制权威性和有效性。要深刻认识参与WTO改革的重要性和紧迫性，以更加积极的历史担当和创造精神，全面参与WTO改革。

商务部原副部长、WTO原副总干事易小准，中国进出口银行原行长李若谷，中国现代国际关系研究院原副院长傅梦孜，南开大学副校长盛斌分别发表主旨演讲。在圆桌论坛和专题研讨环节，来自对外经济贸易大学、中国人民大学、清华大学等高校的专家学者围绕贸易政策和贸易规则变迁的经济影响、世界贸易组织改革的方向和路径等热点议题开展深入交流。

本届年会由对外经济贸易大学、中国世界贸易组织研究会联合主办，对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院、上海对外经贸大学国际组织学院（贸易谈判学院）承办，中国世界经济学会国际贸易论坛、中国法学会WTO法研究会、全国高校国际贸易学科协作组、全球经贸治理研究网络协办。

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