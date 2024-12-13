人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

热点问答丨过渡政府接管权力后，叙利亚局势如何

2024年12月13日14:10 | 来源：新华网
小字号

新华社大马士革12月13日电 热点问答丨过渡政府接管权力后，叙利亚局势如何

新华社记者

以穆罕默德·巴希尔为看守总理的叙利亚过渡政府10日正式接管权力，期限暂定至2025年3月1日。巴希尔表示，“叙利亚救国政府”和前政府成员已召开会议，主要议题是配合政治过渡进程，移交文件和机构职能。过渡政府掌权后叙利亚最新形势如何？过渡政府释放出哪些信号？相关国家对其态度如何？

叙利亚最新形势如何

联合国人道主义事务协调办公室12日说，自叙利亚最新一轮局势升级以来，已有超过110万叙平民流离失所。

目前，“叙利亚沙姆解放武装”已要求参与推翻巴沙尔·阿萨德政府的各路武装撤出大马士革，寻求恢复正常秩序。大马士革宵禁已于11日宣告解除。

新华社记者12日在大马士革看到，市区主干道上聚集的武装人员和军车有所减少，枪声也显著减少。一些店铺重新营业。但民众仍未从近期的惊慌和恐惧中走出，近日以色列对大马士革猛烈空袭加剧了民众对叙未来局势的担忧。不少民众开始囤积基本生活物资，物价大幅上涨，电力供应持续紧张。

连日来，叙利亚拉塔基亚、大马士革、霍姆斯、卡米什利等地遭以军空袭，袭击目标包括叙军火库、海军军港、防空阵地、空军机场等。以军12日发表声明说，已“严重破坏”叙利亚防空系统，摧毁超过90%已被识别的地对空导弹。

过渡政府释放哪些信号

巴希尔出任过渡政府总理后首次接受半岛电视台采访时说：“现在是时候让人民享受稳定和平静了。”他11日表示，过渡政府将保护所有民族、教派和所有人的权利，同时指出当务之急是恢复治安和国家权力机构，让数百万难民回家，并为民众提供必要基础服务。

“叙利亚沙姆解放武装”领导人阿布·穆罕默德·朱拉尼10日在接受英国天空新闻频道专访时说：“人们因战争而疲惫不堪。这个国家还没准备好迎接另一场危机，也不会陷入另一场危机。”朱拉尼还说，其他国家不需要对叙利亚感到恐惧,“这个国家正在走向发展、重建和稳定”。

分析人士指出，过渡政府以“叙利亚沙姆解放武装”在伊德利卜省时的“叙利亚救国政府”为班底组建，传递寻求稳定意愿，但也存在诸多不确定性。卡内基中东研究中心研究员亚齐德·赛义格说，叙利亚社会和派别成分的多样性，会让一个派别单独掌控大局变得困难。

相关国家态度如何

以色列总理内塔尼亚胡表示，以方希望与叙过渡政府“建立关系”，如叙利亚对以色列构成威胁，以方将“毫不犹豫地”发起攻击。以国防部长卡茨也警告说，任何对以色列构成威胁的实体都将遭以方无情打击。分析人士认为，内塔尼亚胡表达与叙过渡政府“建立关系”的意愿，表明以方在外交层面保持了一定灵活性。

土耳其总统埃尔多安12日晚在安卡拉与到访的美国国务卿布林肯会谈时说，土方将阻止库尔德工人党及其附属组织利用叙利亚局势，同时还要打击极端组织“伊斯兰国”。埃尔多安此前表示，土方“不能允许叙利亚再次分裂”。土耳其还任命土驻毛里塔尼亚大使柯尔奥卢为土驻叙使馆临时代办。

美国政府说，承认未来叙利亚政府的前提，是该政府“可信、包容且无宗派之分”。美国国务卿布林肯强调，叙利亚未来政府需具有包容性，尊重少数群体权利，还应确保叙不被用作“恐怖主义基地”。

俄罗斯卫星通讯社12日报道说，俄罗斯副外长米哈伊尔·波格丹诺夫表示，俄方已与“叙利亚沙姆解放武装”建立联系，双方讨论了有关保护俄在叙外交使团和公民安全的问题。他还说，希望“叙利亚沙姆解放武装”履行全部安全承诺。

伊朗最高领袖哈梅内伊11日表示，有迹象表明，叙利亚发生的事情“主要是由美国和以色列共同策划的”。参与叙利亚冲突的各方有不同目标，“但时间会证明，这些目标都不会实现”。伊朗政府发言人穆哈杰拉尼此前表示，叙过渡政府与以色列保持何种距离，“是决定伊朗对叙新执政者采取何种态度的一个关键因素”。

(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部