新华社大马士革12月13日电 热点问答丨过渡政府接管权力后，叙利亚局势如何

新华社记者

以穆罕默德·巴希尔为看守总理的叙利亚过渡政府10日正式接管权力，期限暂定至2025年3月1日。巴希尔表示，“叙利亚救国政府”和前政府成员已召开会议，主要议题是配合政治过渡进程，移交文件和机构职能。过渡政府掌权后叙利亚最新形势如何？过渡政府释放出哪些信号？相关国家对其态度如何？

叙利亚最新形势如何

联合国人道主义事务协调办公室12日说，自叙利亚最新一轮局势升级以来，已有超过110万叙平民流离失所。

目前，“叙利亚沙姆解放武装”已要求参与推翻巴沙尔·阿萨德政府的各路武装撤出大马士革，寻求恢复正常秩序。大马士革宵禁已于11日宣告解除。

新华社记者12日在大马士革看到，市区主干道上聚集的武装人员和军车有所减少，枪声也显著减少。一些店铺重新营业。但民众仍未从近期的惊慌和恐惧中走出，近日以色列对大马士革猛烈空袭加剧了民众对叙未来局势的担忧。不少民众开始囤积基本生活物资，物价大幅上涨，电力供应持续紧张。

连日来，叙利亚拉塔基亚、大马士革、霍姆斯、卡米什利等地遭以军空袭，袭击目标包括叙军火库、海军军港、防空阵地、空军机场等。以军12日发表声明说，已“严重破坏”叙利亚防空系统，摧毁超过90%已被识别的地对空导弹。

过渡政府释放哪些信号

巴希尔出任过渡政府总理后首次接受半岛电视台采访时说：“现在是时候让人民享受稳定和平静了。”他11日表示，过渡政府将保护所有民族、教派和所有人的权利，同时指出当务之急是恢复治安和国家权力机构，让数百万难民回家，并为民众提供必要基础服务。

“叙利亚沙姆解放武装”领导人阿布·穆罕默德·朱拉尼10日在接受英国天空新闻频道专访时说：“人们因战争而疲惫不堪。这个国家还没准备好迎接另一场危机，也不会陷入另一场危机。”朱拉尼还说，其他国家不需要对叙利亚感到恐惧,“这个国家正在走向发展、重建和稳定”。

分析人士指出，过渡政府以“叙利亚沙姆解放武装”在伊德利卜省时的“叙利亚救国政府”为班底组建，传递寻求稳定意愿，但也存在诸多不确定性。卡内基中东研究中心研究员亚齐德·赛义格说，叙利亚社会和派别成分的多样性，会让一个派别单独掌控大局变得困难。

相关国家态度如何

以色列总理内塔尼亚胡表示，以方希望与叙过渡政府“建立关系”，如叙利亚对以色列构成威胁，以方将“毫不犹豫地”发起攻击。以国防部长卡茨也警告说，任何对以色列构成威胁的实体都将遭以方无情打击。分析人士认为，内塔尼亚胡表达与叙过渡政府“建立关系”的意愿，表明以方在外交层面保持了一定灵活性。

土耳其总统埃尔多安12日晚在安卡拉与到访的美国国务卿布林肯会谈时说，土方将阻止库尔德工人党及其附属组织利用叙利亚局势，同时还要打击极端组织“伊斯兰国”。埃尔多安此前表示，土方“不能允许叙利亚再次分裂”。土耳其还任命土驻毛里塔尼亚大使柯尔奥卢为土驻叙使馆临时代办。

美国政府说，承认未来叙利亚政府的前提，是该政府“可信、包容且无宗派之分”。美国国务卿布林肯强调，叙利亚未来政府需具有包容性，尊重少数群体权利，还应确保叙不被用作“恐怖主义基地”。

俄罗斯卫星通讯社12日报道说，俄罗斯副外长米哈伊尔·波格丹诺夫表示，俄方已与“叙利亚沙姆解放武装”建立联系，双方讨论了有关保护俄在叙外交使团和公民安全的问题。他还说，希望“叙利亚沙姆解放武装”履行全部安全承诺。

伊朗最高领袖哈梅内伊11日表示，有迹象表明，叙利亚发生的事情“主要是由美国和以色列共同策划的”。参与叙利亚冲突的各方有不同目标，“但时间会证明，这些目标都不会实现”。伊朗政府发言人穆哈杰拉尼此前表示，叙过渡政府与以色列保持何种距离，“是决定伊朗对叙新执政者采取何种态度的一个关键因素”。

(责编：于洋、张悦)