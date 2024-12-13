新华社渥太华12月12日电（记者林威）加拿大安大略省省长道格·福特12日说，安大略省正考虑把限制对美电力供应作为终极手段，以应对美国当选总统特朗普威胁对加拿大加征关税。

加拿大总理特鲁多11日与各省和地区官员举行会议，讨论如何应对特朗普关税威胁。据当地媒体报道，福特在会后表示，安大略省正在编制一份报复措施清单，其中包括限制对美国的电力出口。

“这是终极手段，”福特12日与美国密歇根州州长通话时说，“我们向美国发出信息：如果你们来伤害安大略省，伤害安大略乃至加拿大民众的生计，我们会使用工具箱中的每件工具保卫安大略人、保卫加拿大人。”

安大略省是加拿大人口最多、经济最发达的省，也是美国各州重要贸易伙伴。2023年，该省与美国各州的双向贸易总额为4930亿加元（1美元约合1.42加元），是美国17个州的第一大进口来源地。

福特表示，限电措施将影响到美国150万户家庭。根据加拿大统计局数据，2023年安大略省向美国出口电力1390万兆瓦时，约占加拿大当年向美国出口总电力的13%。

另据美联社援引加拿大不具名官员的话报道，除限制电力供应外，安大略省还考虑禁止进口美国酒、限制对美出口电动汽车电池制造相关的矿产资源等。

特朗普此前威胁称，要对从加拿大进口到美国的所有产品征收25%的关税，引发加拿大方面强烈不满。

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