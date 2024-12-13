新华社北京12月13日电 美国媒体12日以参与加沙地带停火斡旋的人士为消息源报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的谈判立场出现软化，可能同意以色列军队在停火后临时驻留加沙地带。哈马斯方面暂未对这一消息予以回应。

这张以色列国防军2023年11月2日发布的照片显示，以军地面部队在加沙地带内部开展军事行动。新华社发（以色列国防军供图）

按照美国《华尔街日报》的说法，这是哈马斯在加沙停火间接谈判中首次松口，同意以军在停火后在加沙地带临时驻留。哈马斯先前坚持要求以军永久停火并全部撤出加沙地带。

多名不愿公开姓名的阿拉伯国家消息人士告诉《华尔街日报》，哈马斯已经同意了以色列方面的两项核心要求，还提供了一份拟释放的被扣押人员名单，其中包括美国公民。

据报道，哈马斯与以色列目前正在谈的这份停火协议内容包括：停火60天；停火期间哈马斯释放30多名被扣押人员，换取以方释放一批巴勒斯坦在押人员；以方允许更多人道主义援助物资进入加沙地带。

11月23日，巴勒斯坦人在加沙地带中部代尔拜拉赫领取救济食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

哈马斯方面尚未就上述报道内容作出回应。不过，据法新社报道，哈马斯12日对联合国大会11日通过加沙地带应立即停火的决议表示欢迎。联合国大会11日在紧急特别会议上以压倒性多数通过决议，要求在加沙地带“立即、无条件和永久”停火，同时敦促立即释放所有被扣押人员。

本轮巴以冲突已持续超过一年，卡塔尔、埃及和美国等国的斡旋一直未能促成以色列与哈马斯达成永久停火协议。黎巴嫩真主党与以色列的停火协议11月27日生效后，哈马斯官员告诉媒体，该组织愿意停火，但阻碍在以色列一方。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文本周晚些时候将访问以色列、埃及和卡塔尔，推动加沙停火谈判。沙利文本月初接受美国有线电视新闻网采访时说，现在达成加沙地带停火协议的“可能性比以往更大”。卡塔尔方面7日表示，开展停火谈判的“势头回归”。（王宏彬）

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